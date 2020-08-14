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体验中国文化，增进民心相通

本报驻埃及记者  周  輖

2020年08月14日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　灵活移动，快速出拳，瞄准目标，左右腿交替踢出……整套动作一气呵成。在日前举办的摩洛哥线上全国散打武术锦标赛上，26岁的阿布登比以娴熟、精准、充满力量的表现获得成年组冠军。

　　这次比赛由拉巴特中国文化中心与摩洛哥皇家武术协会共同举办，314名来自摩洛哥37家俱乐部的武术爱好者参赛，通过视频展示各自练习武术的成果。比赛最终评选出10个优胜俱乐部和60名优胜选手。

　　“练习武术后，我的体质和身体力量增强很多，也变得越来越自信，对我生活的很多方面都产生了积极影响。”阿布登比练习武术10余年，曾在非洲、阿拉伯国家以及世界级的专业武术比赛中获奖，去年还前往上海参加第十五届世界武术锦标赛。

　　“我的武术特长让同学和朋友们都觉得我很酷！”4岁的阿纳斯在父亲的影响下学习武术，是参赛选手中年龄最小的。目前，他在学习中文，“我要努力学好中文，长大后一定去中国看看。”

　　摩洛哥皇家武术协会主席阿卜杜拉曼介绍，本次参赛选手年龄跨度从4岁到40岁，既有业余爱好者，也有职业选手，反映了摩洛哥民众对中国武术的喜爱。本次比赛旨在鼓励摩洛哥民众在疫情防控期间，通过学习武术保持良好的身体和精神状态，体验中国文化，增进民心相通。

　　年过半百的阿卜杜拉曼从10岁起学习中国武术，并创办了摩洛哥皇家武术协会，见证了武术在摩洛哥的发展。目前，摩洛哥各个俱乐部注册会员中学习武术的有数千人。摩洛哥政府也在积极推广武术运动，拉巴特此前成功申办了2020年第八届世界青少年武术锦标赛。受疫情影响，该赛事将延期举办。

　　拉巴特中国文化中心主任陈冬云说，通过与当地文化机构合作，充分运用网络平台，中国文化体验活动吸引了越来越多摩洛哥民众参与。该中心还与摩洛哥皇家武术协会多次合作，推出一系列太极拳在线课程，颇受当地民众欢迎。

　　（本报开罗8月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月14日 16 版）
(责编：曹昆)
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