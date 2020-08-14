“中国第十三届全国人大常委会第二十一次会议日前表决通过关于香港特别行政区第六届立法会继续履行职责的决定，有利于维护香港特区宪制秩序和法治秩序，确保香港特区政府正常施政和社会正常运行。”近日，东日本国际大学客座教授西园寺一晃在接受本报记者采访时表示，香港是中国的特别行政区，立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何外国政府、组织和个人都无权干预，也没有理由干预。

“因应对疫情等灾害而推迟选举在世界上不乏先例。香港推迟立法会选举，完全是基于当前新冠肺炎疫情的严峻形势，体现了对广大香港市民生命安全和身体健康的重视，是负责任之举。这一举措符合国际通行做法。”西园寺一晃指出，全球抗击疫情期间，已有数十个国家或地区因疫情推迟了全国或地方选举。“尊重科学、生命至上，这是国际社会普遍共识。”

在西园寺一晃看来，香港推迟立法会选举，既有利于保护香港市民生命安全和身体健康，也有利于保障立法会选举安全和公平公正。当前情况下，严控疫情刻不容缓。推迟选举有利于香港特区政府和整个社会将主要精力投入到最紧要的疫情防控工作上。

西园寺一晃现年78岁。他的父亲西园寺公一在中日邦交正常化之前就为推动两国友好交流事业积极奔走，被誉为日本驻华“民间大使”。上世纪五六十年代，西园寺一晃随家人在中国生活了10年。一直以来，他始终致力于日中友好事业。日前，西园寺一晃在日中友好协会会刊《日本与中国》上撰文，向日本民众客观翔实地介绍中国香港的有关情况。

西园寺一晃在文中写道，“一国两制”是一个完整的概念，“一国”是实行“两制”的前提和基础，“两制”从属和派生于“一国”并统一于“一国”之内。香港是中国的一部分，中央对香港特别行政区拥有全面管治权。香港特别行政区享有的高度自治权不是完全自治，也不是分权，而是中央授予的地方事务管理权。香港事务纯属中国内政，其他国家不应该指手画脚。

“颁布实施香港国安法有助于及时填补国家安全漏洞，采取有效措施止暴制乱，恢复香港良好法治环境和营商环境。”西园寺一晃指出，乱港分子的违法行径曾给香港市民正常生活造成极大危害，这在任何一个法治国家都是不被允许的。

（本报东京8月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 03 版）

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