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近七成受访美企看好中国经济，外交部发言人表示——

印证国际社会对中国经济的坚定信心

2020年08月14日04:56  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月13日电  （记者吴刚）针对美中贸易全国委员会近日发布调查看好中国经济，外交部发言人赵立坚13日说，这进一步印证了国际社会对中国市场、营商环境和经济发展前景的坚定信心。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美中贸易全国委员会11日发布的2020年度会员调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来5年的商业前景感到乐观。基于对中国市场的“长期信心”，87%的受访美国企业表示不打算将生产线搬离中国。中方对此有何评论？

　　赵立坚说：“我们也注意到了美中贸易全国委员会的有关调查数据，这进一步印证了国际社会对中国市场、中国营商环境和中国经济发展前景的坚定信心。”

　　他表示，今年以来，新冠肺炎疫情全球扩散给世界经济造成巨大冲击，中国经济经受住了疫情考验，彰显出强大韧性和发展潜力。中方及时有效控制疫情，全面推进复工复产，加快恢复生产生活秩序，实现二季度中国经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。中国是疫情后首个实现经济增长由负转正的主要经济体。

　　赵立坚说，与此同时，中国持续扩大对外开放，积极推进对外经贸合作，有效提振了世界总需求，促进了国际贸易发展。上半年不少外资企业仍持续扩大在华投资，投资额1亿美元以上的外资大项目达到320个。不少权威国际机构看好中国经济发展前景，认为中国将为世界经济复苏注入信心和动力。

　　赵立坚说，中国拥有14亿人口的庞大市场和完善的产业配套体系。下阶段，中国还将继续坚定不移扩大对外开放，建设好开放平台，优化营商环境。“我们相信中国的发展会为各国企业提供更多机遇，中国与各国合作共赢的蛋糕一定会越做越大。”


　　《 人民日报 》（ 2020年08月14日 03 版）
(责编：曹昆)
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