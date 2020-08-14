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美中贸易全国委员会调查显示——

大多数美企对中国市场持乐观态度

2020年08月14日04:56  来源：人民网－人民日报
 

　　本报华盛顿8月12日电  （记者吴乐珺）美中贸易全国委员会11日发布2020年度《中国商业环境调查》称，大多数美国企业对中国市场持乐观态度。

　　调查显示，83%的受访美国企业将中国视作其全球战略中最重要或前五大市场之一，近70%的受访企业对中国市场未来5年的商业前景感到乐观。基于对中国市场的“长期信心”，87%的受访美国企业表示不打算将生产线搬离中国。75%的受访企业称，对中国业务的资源投入未来一年不变或将增加，以扩大生产、增加人员、发布新产品。盈利是美国企业对中国市场长期保持信心的关键之一。91%的受访企业表示，其中国业务仍保持盈利。

　　美中贸易全国委员会高级副会长彭捷宁当天在新闻发布会上说，会员企业普遍表示，在中国生产是为了中国市场。企业在中国的成功能够促进其在其他地区的发展，“如果在中国没有竞争力，你就无法在全球有竞争力”。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，美中贸易和投资为美国创造了约260万个就业岗位。

　　调查还显示，中美第一阶段经贸协议有助于稳定整体经贸关系，88%的受访企业对该协议持积极或比较积极的态度。报告指出，协议签署以来，中国已采取措施向外国企业进一步开放金融服务业，加强国内知识产权法律保护和执法体系。

　　此次调查由美中贸易全国委员会的100多家会员企业参与，于今年5月底至6月完成。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月14日 03 版）
(责编：曹昆)
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