中国经济展现出强大韧性和潜力

中国逐步建立和不断完善社会主义市场经济体制，市场体系不断发展，各类市场主体蓬勃成长。接受本报记者采访的各国工商界人士认为，中国是全球最有潜力的大市场，具有最完备的产业配套条件，中国利用国际国内两个市场、两种资源的能力不断提升，跨国企业对中国市场更加充满信心。

“中国拥有全球最活跃和多元开放的消费市场”

功崇惟志，业广惟勤。

7月底，通过中韩“快捷通道”，黑龙江省迎来一批韩国客人。韩国创业加速器协会会长李准培与14家韩国企业代表，乘包机抵达哈尔滨。这是黑龙江省疫情防控进入常态化后，与外方首次开展的线下经贸合作活动。双方同意在哈尔滨设立中韩国际产业创新合作中心。李准培表示，韩方愿与中方一道，抓住“后疫情时代”恢复交流的先机，促进双方务实合作。

7月份，中国制造业采购经理指数为51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上，释放出市场主体信心持续增强的积极信号。

“预计2020年，主要经济体中唯一能够实现正增长的，只有中国。”国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望报告》说明，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，吸引外资的综合竞争优势没有变。

中国经济的强大韧性和潜力，为在华外企的发展注入信心和动力。

美国《华尔街日报》刊发报道说，“中国消费经济复苏帮助一些美国公司抵消了其在美国国内销售严重下滑造成的损失，中国成为不少美国公司的‘避难所’。”

美国运动休闲品牌斯凯奇今年第二季度销售总额同比下降42%，但在中国市场却实现了11.5%的增长。“中国提供了一个复苏、稳定、增长的模式。”公司首席运营官戴维·温伯格在7月底的财报电话会议上如是说。

今年天猫“6·18”购物节期间，韩国爱茉莉太平洋集团在中国的主要品牌销售业绩同比增长118%。“中国拥有全球最活跃和多元开放的消费市场。”爱茉莉太平洋集团中国总裁高祥钦表示，强劲的逆势增长就是中国消费市场韧性和潜力的有力证明。

“中国市场潜力巨大，对欧洲经济恢复非常重要”

任重而道远者，不择地而息。

当前，中国在迅速遏制疫情的同时，出台一系列稳外资政策措施，既针对外资企业当前面临的突出问题提出针对性举措，又着眼于长期稳定，推进开放平台建设、增强外商长期投资经营的信心。产业链整合与升级让外资“施展拳脚”的空间更广阔，外资加速向产业链高端环节转移。

越来越多的外资企业正“跑步”来到中国，营商环境不断改善成了吸引外资的“向心力”。随着供需两端持续回暖，外商投资的信心和投资规模随之上升。科尔尼咨询公司日前发布的报告显示，中国外商直接投资信心指数位居发展中国家之首，是全球前十大投资目的地中唯一的新兴市场国家。

波兰国家铁路股份有限公司董事会主任代表拉德克·佩费尔表示，中国加快复工复产，波中之间的铁路运输货物量进一步提升，“中国市场潜力巨大，对欧洲经济恢复非常重要”。

总部位于瑞士巴塞尔的制药及生物技术跨国企业诺华集团，在2019年医保谈判中有7款药品通过常规谈判方式进入中国医保目录。今年上半年，诺华集团在中国市场保持两位数的高速增长。

“中国已成为诺华在全球发展最快和最重要的市场之一。”诺华集团（中国）总裁尹旭东说，上海浦东生物医药产业已形成较完整的产业格局，产生强大的企业集聚效应，并正着力打造具有国际影响力的生物医药创新策源地和产业集群。诺华正进一步加大和中国本土生物技术初创公司的研发合作，与中国医药行业共成长。未来5年，诺华约有30种新药品计划进入中国，充分说明诺华集团对中国市场的信心。

“中国持续扩大开放，为我们发展注入动力”

与天下同利者，天下持之；擅天下之利者，天下谋之。

从5月起，波兰博莱斯瓦维茨陶瓷手工业合作社再次收到来自武汉的订单，数千件精致的波兰陶瓷制品踏上前往武汉的旅程。合作社主任海伦娜·斯莫伦斯卡说：“合作社90％的收入来自出口，以中国为主的亚洲市场是我们最大的出口市场。中国持续扩大开放，为我们发展注入动力，更是行业维系的关键。”

今年上半年，不少外资企业仍持续扩大在华投资，投资额1亿美元以上外资大项目达到320个。中国商务部近期发布的一项问卷调查结果显示，99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营。美中贸易全国委员会最近对150余家企业调查的结果也显示，中国近年来进一步扩大开放、优化营商环境的举措为外企在华生产经营创造了便利，美国企业依然看好中国市场。

第三届中国国际进口博览会正在紧密筹备。据悉，报名参展的全球知名企业数量较上届有所增加，世界500强和行业龙头企业的平均展览面积也比上届增加14%，这充分显示全球企业对中国经济增长和未来发展前景充满信心。

达能集团7月宣布对中国市场继续投资1亿欧元，设立中国研发中心等。集团全球高级副总裁李健表示，中国已是达能第二大市场，不断优化的营商环境、领先的电子商务和大数据科技、服务便捷的自贸区以及进博会贸易平台，都给达能带来了广阔发展机遇。

面对疫情的冲击，中国经济成为世界经济的稳定锚。中国经济回暖态势，将为世界经济复苏注入新能量，为国际经贸合作开辟更大发展空间。

（本报北京、首尔、罗马、华沙、华盛顿8月13日电 记者颜欢、龚鸣、马菲、叶琦、于洋、吴乐珺）

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 03 版）

(责编：曹昆)