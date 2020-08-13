《40人看40年：中美外交风云对话》新书分享会举行

人民网讯（记者陈尚文）8月12日，由中国外文局主办，新世界出版社、上海市美国问题研究所承办的《40人看40年：中美外交风云对话》新书分享会在2020上海书展举行。

在新书分享会活动上，中国外文局副局长陆彩荣介绍说，《40人看40年：中美外交风云对话》由复旦大学美国研究中心和上海市美国问题研究所主编，澎湃新闻合作组稿，由中国外文局所属新世界出版社出版发行，旨在将中美外交领域权威的当事人和专家学者关于中美关系的回顾和睿智见解传递给国内外读者，帮助国内外不同领域的人群正确理解中美关系，拨开迷雾，厘清两国关系未来的方向。该书首发于2019年，时值中美建交40周年之际，书中包含的独特视角和权威观点让图书持续热销，并受到多方关注。

上海市美国问题研究所所长、复旦大学国际问题研究院院长、美国研究中心主任吴心伯为《40人看40年：中美外交风云对话》一书的序作者，也是书中的重要受访对象。他在发言中指出，书中40名受访者具有很强的代表性，能够为读者提供关于中美关系发展的客观视角和中肯分析。面对上海书展的读者，吴心伯从专业角度分享了他的阅读感受：首先，中美关系在曲折中始终保持向前发展是大势所趋，来之不易，应当珍惜。第二，“互利共赢”是中美关系发展的最强驱动力，友好合作造福两国人民。第三，互相尊重、管控分歧、扩大合作、谋求共赢是中美未来发展的唯一出路。

上海市人大常委会副主任、上海市人民对外友好协会会长沙海林表示，中美关系走向是中美两国人民，乃至全世界要深刻思考的重大问题。40年中美交往的历史证明，中美双方是互利的，所谓“美国吃亏论”是不符合历史的、站不住脚的。《40人看40年：中美外交风云对话》聚焦中美关系，囊括了一批中美关系的历史见证人的观点，该书的出版在这一历史时刻具有特殊意义。

作为资深中美关系研究学者，上海国际问题研究院学术委员会主任杨洁勉也是《40人看40年：中美外交风云对话》中的受访对象之一。他认为该书中所讲述的故事和表达的观点是向世界讲好故事的重要组成部分。他指出，要加强与各类读者和作者的互动，汲取智慧和建议，深化对国情和世情的认识，为中华民族的伟大复兴创造更加有利的内外环境而共同努力。

《40人看40年：中美外交风云对话》一书的创作团队用历时1年的时间跨越中美两国7个城市，克服种种困难完成了采访任务，让这本书得以呈现在读者面前，以期传达中美两国和则两利、斗则俱伤的重要性。据悉，该书英文版的出版工作正在积极推进中，英文版权已输出给美国圣智学习出版集团，并计划在美国出版。

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