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外交部借捷克谚语驳斥蓬佩奥错误言论：给别人挖坑的人，自己也会掉进坑里

2020年08月13日18:12  来源：人民网-国际频道
 

　　人民网北京8月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

　　有记者问：据报道，12日，美国国务卿蓬佩奥在捷克访问期间发表演讲称，比起俄罗斯，中国共产党的统治和控制方式所构成的“威胁”要大得多。美国人现在认识到中国共产党“威胁”着他们的价值观和生活方式。此外，蓬佩奥在演讲中还批评了中方抗疫、涉港、涉疆、南海等内外政策。中方对此有何评论？

　　赵立坚：蓬佩奥出于冷战思维和一己私利，一再无端指责中国共产党和中国的内外政策。对此，中方已多次阐明了严正立场。

　　蓬佩奥走到哪里，就把“政治病毒”和虚假信息带到哪里，中国驻捷克使馆已就此及时“消毒”。批驳蓬佩奥的言论简直浪费大家时间。借此机会，我想请媒体朋友帮我问一问蓬佩奥，他像打了鸡血一样，日复一日重复着罔顾事实、颠倒黑白的谎言，心虚不虚啊？

　　必须指出，蓬佩奥之流试图把国际社会绑上反共反华的战车，让别国为美方“火中取栗”。对此，国际社会看得很清楚，不会买账，爱好和平的人士也不会认同，中国更不会被他“带节奏”。蓬佩奥之流的图谋注定不会得逞。

　　借用一句捷克的谚语：给别人挖坑的人，自己也会掉进坑里。

　　全文如下：

　　韩联社记者：据报道，中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于下周访问韩国。你能否证实？

　　赵立坚：中韩是重要近邻和合作伙伴，双方就包括高层往来在内的各领域交流合作保持着密切沟通。如有这方面消息，我们会及时发布。

　　中评社记者：据报道，香港特区政府已于12日分别通知德国驻港总领馆及法国驻港澳总领馆，暂停履行港德《移交逃犯协定》，搁置港法有关移交被控告或被定罪人士的协定。请问这是否是中方对此前德、法宣布暂停与香港相互引渡协议的反制？

　　赵立坚：德方单方面宣布暂停同香港《移交逃犯协定》，法方宣布暂停批准同香港《移交逃犯协定》。德、法这种做法将对港司法合作政治化，干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则，中方表示坚决反对。

　　一直以来，香港特区在中央政府协助和授权下，根据基本法，在《移交逃犯协定》框架下向德方提供了积极协助，并已批准港法《移交逃犯协定》。德、法的错误行径，损害了香港特区同德、法开展司法合作的基础，偏离司法合作维护正义和法治的宗旨。中方决定香港特区将暂停履行港德《移交逃犯协定》，搁置港法《移交逃犯协定》。

　　总台国广记者：据报道，美中贸易全国委员会11日发布的2020年度会员调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来五年的商业前景感到乐观。基于对中国市场的“长期信心”，87%的受访美国企业表示不打算将生产线搬离中国。中方对此有何评论？

　　赵立坚：我们也注意到了美中贸易全国委员会的有关调查数据，这进一步印证了国际社会对中国市场、中国营商环境和中国经济发展前景的坚定信心。

　　今年以来，新冠肺炎疫情全球扩散给世界经济造成巨大冲击，中国经济经受住了疫情考验，彰显出强大韧性和发展潜力。中方及时有效控制疫情，全面推进复工复产，加快恢复生产生活秩序，实现二季度中国经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。中国是疫情后首个实现由负转正的主要经济体。

　　与此同时，我们持续扩大对外开放，积极推进对外经贸合作，有效提振了世界总需求，促进了国际贸易发展。上半年不少外资企业仍持续扩大在华投资，投资额1亿美元以上的外资大项目达到320个。不少权威国际机构看好中国经济发展前景，认为中国将为世界经济复苏注入信心和动力。

　　中国拥有14亿人口的庞大市场和完善的产业配套体系。下阶段，中国还将继续坚定不移扩大对外开放，建设好开放平台，优化营商环境。我们相信中国的发展会为各国企业提供更多机遇，中国与各国合作共赢的蛋糕一定会越做越大。

　　新华社记者：据报道，中国同尼泊尔举行了第十三轮外交磋商，你能否介绍有关情况？对中尼关系未来发展有何期待？

　　赵立坚：昨天，中国和尼泊尔外交部以视频方式举行了第十三轮中尼外交磋商，就中尼关系及共同关心的国际地区问题交换意见。

　　中尼是山水相连的友好邻邦。两国元首去年成功互访，将双边关系提升至新高度。今年是两国建交65周年，两国领导人日前就建交65周年互致贺电。中尼双方在抗击新冠肺炎疫情过程中同舟共济，守望相助，互信和友谊进一步提升。

　　中方愿同尼方一道，落实好两国领导人共识，继续加强抗疫合作，高质量共建“一带一路”，深化经贸投资、互联互通、发展援助、防务和执法安全、人文等领域合作，推动双边关系取得更大发展。

　　深圳卫视记者：据报道，12日，美国国务卿蓬佩奥在捷克访问期间发表演讲称，比起俄罗斯，中国共产党的统治和控制方式所构成的“威胁”要大得多。美国人现在认识到中国共产党“威胁”着他们的价值观和生活方式。此外，蓬佩奥在演讲中还批评了中方抗疫、涉港、涉疆、南海等内外政策。中方对此有何评论？

　　赵立坚：蓬佩奥出于冷战思维和一己私利，一再无端指责中国共产党和中国的内外政策。对此，中方已多次阐明了严正立场。

　　蓬佩奥走到哪里，就把“政治病毒”和虚假信息带到哪里，中国驻捷克使馆已就此及时“消毒”。批驳蓬佩奥的言论简直浪费大家时间。借此机会，我想请媒体朋友帮我问一问蓬佩奥，他像打了鸡血一样，日复一日重复着罔顾事实、颠倒黑白的谎言，心虚不虚啊？

　　必须指出，蓬佩奥之流试图把国际社会绑上反共反华的战车，让别国为美方“火中取栗”。对此，国际社会看得很清楚，不会买账，爱好和平的人士也不会认同，中国更不会被他“带节奏”。蓬佩奥之流的图谋注定不会得逞。

　　借用一句捷克的谚语：给别人挖坑的人，自己也会掉进坑里。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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