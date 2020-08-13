俄罗斯向世卫组织寻求对俄新冠疫苗进行资格预审

新华社莫斯科8月12日电 世界卫生组织驻俄罗斯代表处12日表示，俄政府部门已向世卫组织寻求对俄研制的新冠疫苗进行资格预审，世卫组织需要俄方提供与该疫苗研制和安全保障相关的更多资料。

据国际文传电讯社12日报道，世卫组织驻俄代表处专家说，世卫组织会对所有疫苗进行资格预审，包含周密审核、评估疫苗临床试验中取得的所有安全有效性必要数据。研制疫苗需符合研发各阶段既定程序，以确保最终开始生产的疫苗均安全有效，“世卫组织期待获得俄新冠疫苗研制的详情和所有‘伴生数据’”。

据俄媒体报道，俄“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心研制的“卫星V”新冠疫苗于本月11日获得俄国家注册。12日，“加马列亚”中心启动该疫苗为期5个月的3期临床试验，约2000名成年人参与。目前俄有17家科研机构正在研制至少26种新冠疫苗。

世卫组织驻俄代表处指出，任何最终产出的疫苗都将是世界性社会财富。世卫组织呼吁按照“一个都不能掉队”原则为全世界提供快速、公正、平等享有新冠疫苗的途径。在这一过程中，团结是关键。世卫组织欢迎俄制新冠疫苗通过注册被列入俄联邦医药名录，以及新冠疫苗研制中取得的所有进展。

世卫组织驻俄代表处最后表示，继续为新冠药物和疫苗研发注资并加快研制工作“至关重要”，这将有助降低新冠传染水平并减少病例，但“加快研制不能损害安全性”。

据世卫组织网站介绍，世卫组织药品资格预审是该组织开展的一个服务项目，用以评估医药产品的质量、安全性和疗效。通过该资格预审的药物清单现已成为国际采购机构的大宗药品采购指南，同时也为越来越多的国家所采用。

世卫组织数据显示，截至8月10日已向世卫组织报告的、处于临床试验阶段的候选新冠疫苗共有28种；已进入3期临床试验的有6种，其中3种来自中国，一种来自美国，一种来自英国，还有一种由德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司等机构合作研发；此外还有139种候选疫苗处于临床前评估阶段。

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