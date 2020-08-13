美丽家园——中国与南亚国家摄影展线上开展。主办方供图

人民网讯 8月12日，由中国人民对外友好协会和云南省人民政府共同主办的第九届中国－南亚国际文化论坛系列活动之“美丽家园——中国与南亚国家摄影展”如期上线。此次展览在“艺维云展数字美术馆”举办，展期为2020年8月至12月。

中国人民对外友好协会会长林松添在贺词中表示，中国与南亚国家山水相连，陆海相望，人民世代友好，友谊源远流长。当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，人类从来没有像今天这样成为休戚与共的命运共同体。团结合作才是战胜疫情最强有力的武器。各国应超越地域种族、历史文化、价值理念和社会制度的不同，携手合作，加强文明对话，促进互学互鉴，增进人民间了解与友谊，为地区和平稳定与繁荣做出新的更大贡献。期望第九届中国－南亚国际文化论坛系列活动能为南亚各国人民送去美的享受和暖心祝福，增强共同战胜疫情的信心。

部分参展作品。主办方供图

本次展览展示了85位中国和南亚国家摄影家精心创作的111 幅作品。摄影家用镜头记录了中国与南亚各国的自然风光、人文景观、多彩生活及民俗文化，通过光影与色彩展现了绚烂多姿的亚洲文明，传递了民相亲、心相通，共促地区和平稳定、共建美丽家园的美好愿望。

展览入口。主办方供图

据了解，中国－南亚国际文化论坛创立于2008年，旨在打造中国与南亚国家文化交流和互动平台，通过多种形式的文化和学术交流活动，增进中国和南亚人民的了解，加深友谊。

本届论坛将通过“美丽家园”“美美与共”“城市之光”“智库对话”四个版块，本着继续推动亚洲文明间交流与互鉴的宗旨，以小视频、云展览和视频会议等形式展现中国和南亚人民守望相助、共克时艰的团结精神。

(责编：刘叶婷、燕勐)