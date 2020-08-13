中墨友好城市携手抗疫情 

中国南昌市政府、上饶市政府捐赠墨西哥梅里达市政府抗疫物资交接仪式

人民网墨西哥城8月12日电（记者刘旭霞）8月11日，墨西哥梅里达市收到中国捐赠的3万只口罩，分别来自梅里达的友好城市南昌市和上饶市。梅里达市长雷南·巴雷拉、墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会会长白义作为中方代表出席了交接仪式。

“非常感谢中国在我们最艰难的时刻伸出援手，帮助我们加强防疫措施，梅里达与中国的姐妹城市之间的情谊变得更加紧密。”梅里达市长雷南·巴雷拉表示，近年来，墨中友好城市在文化、旅游和教育等方面的交流不断深入，虽然许多合作计划因疫情暂停，但在条件允许时将尽快恢复合作，墨中友好城市的友谊将万古长青。

白义表示，当疫情在中国武汉暴发时，市长雷南·巴雷拉就代表梅里达市政府和人民向南昌市和上饶市政府和人民发表声援，此举不会被中国人民忘记。墨西哥正经历抗疫艰难时刻，中国人民必将携手与墨西哥人民共担风雨，取得抗疫的最后胜利。

截至目前，四川省、江西省、成都市、南昌市、上饶市、江门市等各级政府，在墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会的协调下，已向墨西哥尤卡坦州、金塔纳罗奥州、梅里达市、迪兹比察敦市、普罗格雷索市相继捐献了大量防疫物资。

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