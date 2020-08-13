中国代表强调团结合作是国际社会战胜疫情最有力的武器

人民网联合国8月12日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军12日强调指出，国际社会战胜疫情最有力的武器是团结合作，受冲突影响国家是全球抗疫的薄弱环节，帮助他们筑牢防线是确保战胜疫情、巩固建设和平成果的重中之重。

当日，联合国安理会举行“疫情与持续和平的挑战”高级别公开辩论会，听取联合国秘书长古特雷斯、联合国前秘书长潘基文等通报。张军出席会议并发言阐述中方立场，他呼吁所有冲突当事方尽快落实古特雷斯秘书长提出的“全球停火”倡议，敦促有关国家正视其单边措施的人道主义后果，立即取消单边强制措施。

张军指出，疫情暴发以来，中方积极开展国际抗疫合作，一直尽己所能向有需要的国家提供支持和帮助，包括安理会议程上许多国家。前不久，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会，会议展现了中非双方团结抗疫的决心。中国已决定免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。中国愿继续向受疫情影响国家提供医疗物资，分享诊疗经验，派遣医疗专家组协助应对疫情。

张军强调，面对新冠肺炎疫情的冲击，我们要加深对持续和平的认识，改进并加强建设和平的手段。应坚持以人民为中心，在建和过程中把人民的利益放在第一位，尊重当事国人民主导权，促进包容性和平进程。应通过发展促进持久和平，高度重视疫情对受冲突影响国家社会经济的影响，帮助他们提高可持续发展能力，加强国家公共卫生体系建设，维护并促进建和成果，筑牢基础，实现持久和平。应加强政治领导力和全社会参与，支持受冲突影响国家加强合法政府的权威，领导全社会共同维护来之不易的建和成果，实现国家长治久安。

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