专家警告西班牙疫情或再临“紧要关头”

西班牙专家警告，鉴于过去7天新冠确诊病例持续增加，西班牙可能再次迎来疫情防控“紧要关头”。

法新社11日汇总西班牙官方疫情数据报道，西班牙过去7天平均单日新增确诊病例4923例，高于英国、法国、德国和意大利平均单日新增确诊病例数总和。西班牙每10万人中有确诊病例95例，这一数字在法国为24例、英国17例、德国13例、意大利8例。

“这是紧要关头，我们处在事情可能变好也可能变坏的节点，”西班牙加泰罗尼亚开放大学健康科学专家萨尔瓦多·马西普说，“这意味着在情况变得更严峻以前，我们必须恢复所有防疫限制措施遏制疫情蔓延。”

随着疫情好转，西班牙政府6月逐步放宽防疫限制措施。然而，疫情近期反弹。按西班牙卫生部的说法，西班牙目前有超过500起聚集性感染事件。卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙10日承认，一些“防控措施不完善”地区出现社区传播病例。

马西普和如今专注新冠病毒研究的西班牙巴塞罗那肺结核研究所所长霍安·凯拉认为，旅游业等经济支柱行业重启过快、夏季收获季到来后季节性工人群体出现聚集性感染、民众防疫意识松懈以及聚会增多等因素相互叠加，成为西班牙疫情显现卷土重来势头的主要原因。

马西普建议，遏制疫情扩散最好方式是加大病毒检测力度、加强面向公众的防疫教育并增加人手追踪密切接触者。（闫洁）【新华社微特稿】

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