波音上月订单“零新增”

美国飞机制造商波音公司11日称，旗下所有机型7月没有新订单，陷入停飞“麻烦”的737 MAX系列客机又有52架从未完成订单中“消失”。

波音公司11日在网站上更新订单和交付数据，显现业务景气度继续下行。美国《西雅图时报》报道，新冠疫情3月起重创航空业，国际航线网络几乎瘫痪，国内航线大量削减，不少波音客户要求推迟交付且不考虑签署新订单。

波音7月仅交付4架商用飞机，分别为两架787-9客机和两架货机，交付量比去年同月减少10多架。这会影响波音现金流，因为一半以上合同金额通常在交付飞机时才能到账。主要竞争对手欧洲空中客车公司同月拿下4个新订单并交付49架飞机，包括两架空客A220和47架A320neo，但没有交付宽体飞机。

波音737 MAX系列客机不仅遭遇交付延期，还不断被“砍单”。波音客户7月取消43架737 MAX订单。另外，9架737 MAX已被移出未完订单，缘由是合同前景不明，不再符合美国会计准则。

60架737 MAX系列客机订单6月遭取消。737 MAX关联两起重大空难，去年3月起在全球停飞。

波音对这一畅销机型系统漏洞所做修补需要通过美国联邦航空局审查，才能在美国复飞；而欧洲和加拿大的民航监管部门可能提出更多意见。737 MAX今年底前能否复飞不得而知。

美国联邦航空局3日公布一份清单，要求波音对737 MAX系列客机系统设计再作多项关键改动，以消除安全隐患。

新冠疫情下，航空公司财务紧张，不愿在需求低的情况下接收新飞机。大型飞机租赁企业也因交付延期决定取消737 MAX合同。科威特客机租赁和金融公司7月取消20架737 MAX订单。

今年以来，864架飞机从737 MAX未完成订单中“消失”，其中416架遭直接取消，448架因不确定因素被删除。

波音4月宣布今年底前裁掉1.6万个工作岗位，上月警告裁员规模可能更大。（陈丹）（新华社专特稿）

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