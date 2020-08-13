新西兰再现新冠疫情　最大城市“封城”

新西兰再次确诊4例本土新冠病毒感染病例后，11日宣布第一大城市奥克兰“封城”，打破这一南太平洋岛国先前102天无新增病例的纪录。

新冠疫情年初暴发后，新西兰成功应对，获得全球关注，被视为“最安全”的地方之一。

新西兰卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德11日说，4例新增病例都来自奥克兰南郊同一个家庭，都没有海外旅行史，其中一人50多岁。卫生机构正在追踪密切接触者。

新西兰人口大约500万，位于北岛的奥克兰大约占三分之一，是最大城市和经济中心。当地媒体报道，零新增纪录打破后，新西兰出现恐慌情绪，民众涌入超市购买和储存生活物资，商业店铺准备歇业。

新西兰总理杰辛达·阿德恩说，谨慎起见，奥克兰12日中午起将防疫限制措施提升至3级，即要求民众居家并限制10人以上聚集，只有奥克兰常住居民才能获准进入这座城市。

她说，这一防控措施将持续3天，为政府留出足够时间评估形势、搜集信息并确保追踪到位。

“我们一直在为此做准备。”阿德恩在一场临时举行的新闻发布会上说，同时解释采取严格措施的原因是感染途径尚不明确。

“我们历经102天（零新增），因而很容易觉得新西兰已经走出泥沼，没有一个国家做到我们这样，因为我们走在前面，所以必须提前做（应急）方案，而且我们确实也这样做了。”

新西兰定于9月19日举行三年一度的国会选举。除奥克兰，新西兰其他地区防控措施12日中午起将提升至2级，为期3天，即保持社交距离并限制100人以上聚集。阿德恩说，现阶段她还没有考虑新一轮防控措施对选举可能产生的影响。

奥克兰市市长菲尔·戈夫在一则声明中说：“我敦促奥克兰市民像上次一样携起手来阻断社区传播。请保持镇定、不要恐慌性购物、遵守‘封城’规定。”

新西兰9日创下百日无新增病例纪录，不过声明要提防越南和澳大利亚等国疫情先得以控制而后反弹的先例。

新西兰2月26日报告首例新冠确诊病例后施行数周严格的“封城”措施，5月1日报告最后一例社区传播病例。阿德恩先前宣布新西兰已经消除疫情。

由于当前确诊病例感染途径不明，布卢姆菲尔德说，今后数日可能出现更多确诊病例，因而民众在难以保持社交距离的场合应当戴口罩。“这次是对任何掉以轻心的一次提醒。”（田野）（新华社专特稿）

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