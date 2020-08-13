原标题：联合国：别让疫情给年轻人留下终生“疤痕”

8月12日是“国际青年日”。国际劳工组织11日警告，新冠疫情对年轻人带来多重影响，不仅扰乱他们的学业，破坏他们的就业，也对他们的心理健康造成严重危害。

这家联合国机构担心这批年轻人成为“封城一代”，警告如不及时干预，新冠疫情可能持久影响这一代人，给他们留下终生“疤痕”。

【学业断】

国际劳工组织11日发布报告，题为《青年和新冠疫情：对就业、教育、权利和心理健康的影响》，说相比其他年龄段，18岁至29岁年轻人受新冠疫情影响“不成比例地高”。

报告数据来自这家联合国机构4月21日至5月21日所作民意调查。那份网络民调的对象是全球112个国家和地区超过1.2万名18至29岁成年人。大多数调查对象能够接触互联网、受过教育。

调查显示，13%的学生因疫情而无法接触任何课程或培训，超过七成学生反映学业因教育机构停课而遭受不良影响。

国际劳工组织报告说，疫情之下，就学习成果而言，不少青年前景黯淡；一些教育机构开设网课以后，学生们之间出现所谓“数字鸿沟”，“尤其对低收入国家的青年而言”。

报告呼吁让更多青年享有接受网络教育的机会，同时敦促教育机构制作更多适用于网络教学的节目。

【就业难】

对刚刚步入工作岗位的“小年轻”而言，疫情对他们就业的影响不言而喻。

民调显示，18岁至29岁年轻人中，那些在疫情前找到工作的人中17%因疫情失业；能在疫情期间继续工作的人中，工作时长平均缩短近四分之一，收入平均减少42%。

国际劳工组织报告说：“疫情给年轻就业人员带来沉重影响，摧毁他们的就业机会，破坏他们的职业前景。”

报告呼吁：“需要立即出台大规模、有针对性的就业政策，保护整个一代年轻人的就业前景，不要让他们因这场危机而留下永久性‘疤痕’。”

【心绪乱】

报告说，疫情给年轻女性和低收入国家的青年带来的打击最大。

国际劳工组织就业政策分支主管桑埃翁·李担心，疫情会成为这一代年轻人今后生活中“迈不过去的坎”。

他11日在记者会上说：“除非马上采取措施，否则年轻人可能因疫情遭受严重且持久的影响。我们认为，这一代年轻人有可能成为‘封城一代’，在今后就业生涯中或许会一直有‘疤痕’。”

国际劳工组织敦促各国政府为失业年轻人再就业提供帮助，为他们提供教育培训以及失业保险救济金。

报告呼吁心理健康机构多向那些因疫情而学业受扰或者失业的青年伸出援手，他们中不少人在疫情期间出现焦虑和抑郁情绪。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)