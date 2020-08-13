美国搅局世卫组织改革

近日，法德两国宣布退出世界卫生组织（WHO）改革谈判。原因是已决定退出世卫组织的美国仍想主导谈判。作为七国集团（G7）轮值主席国，美国曾希望G7就世卫组织改革进行谈判，并于9月发布一份全面改革世卫组织的共同路线图。随着美国退出世卫组织和G7内部分歧不断加大，世卫组织改革面临诸多不确定性。

欧洲盟友不买账

路透社8月8日援引三位消息人士的消息报道称，法德已退出有关世卫改革的谈判，此举对美国政府来说是一次重大挫折。作为G7轮值主席国，美国曾希望在今年9月份，即美国总统大选的两个月前，发布一份全面改革世卫组织的共同路线图。对此，意大利卫生部发言人表示，关于上述问题，意大利的立场与德法一致。

一位参与谈判的欧洲高级官员表示：“没有人希望被拖入改革进程，并从一个刚退出世卫组织的国家那里获得改革大纲。”

有意思的是，美方宣称的情况和德、法、意的态度有所不同。当被问及德法立场时，美国政府一高官表示：“G7的所有成员国都明确支持世卫组织改革构想的实质内容。”不过，这位官员也表示，“尽管如此，令人遗憾的是，德法最终选择不加入其中。”

“这次法德联手对美国霸权说‘不’，是对美国近年来奉行一系列‘美国第一’外交举措的反击。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、美国研究中心副主任李庆四对本报记者表示，美国试图利用G7盟友的力量，把世卫组织改造成更符合美国利益的国际组织，在世卫组织改革方向上中发挥决定性作用。以法德为代表的欧洲国家则希望世卫组织更强大，更独立，为全球更多国家提供服务。美国不尊重国际社会和盟友的普遍利益诉求，动辄威胁“退群”，以法德为代表的欧洲盟友自然不买账。

“退群”也要使绊子

路透社介绍称，关于世卫组织改革的谈判大约从4个月前开始。G7卫生部长之间举行了近20次电话会议，外交官及其他官员则举行了数十次会议。

即便如此，美国依然退出世卫组织。自新冠肺炎疫情发生以来，美国屡屡以退出世卫组织相威胁，要求世卫组织按照其意愿进行改革。

今年4月，美国政府宣布，由于世卫组织在应对新冠肺炎疫情时表现欠佳，美国将暂停资助世卫组织，并对该组织进行为期60天至90天的审查，希望其能进行有意义的改革。5月29日，美国政府又宣布，由于世卫组织“拒绝执行美方所要求的改革”，美国将终止与世卫组织的关系。7月6日，美国政府致函联合国秘书长古特雷斯，声明自2021年7月6日起退出世界卫生组织。

李庆四表示，威胁“退群”是美国政府讨价还价的谈判手段。美国宣布退出世卫组织后，尽管明年7月之前仍是该组织成员国，但美国将不再缴纳会费，也将不履行责任和义务。同时，美国还利用现有条件干扰、阻挠世卫组织改革，想借机垄断抗疫情报、数据、疫苗，并干扰世卫组织未来的政策方向。

改革进程受干扰

当地时间8月10日，世卫组织召开新冠肺炎疫情例行发布会。据“今日俄罗斯”报道，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说，世卫组织相信G7能够就如何应对新冠病毒等健康危机达成共识。

中国外交部发言人赵立坚近日表示，美方宣布退出世卫组织，是其奉行单边主义、退群毁约的又一例证。美方这一做法破坏国际抗疫努力，特别是给急需国际支持的发展中国家带来严重消极影响。明眼人对此都很清楚，国际社会也一致表示反对。作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对疫情方面发挥着不可替代的中心协调作用。支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命，这是国际社会的广泛共识。

“美国退出世卫组织和G7内部对世卫组织改革方向的分歧，不仅给世卫组织改革谈判带来很大变数，也为全球抗疫带来诸多不利影响。”李庆四建议，各国应尽快摆脱美国干扰，以实际行动坚持多边主义，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用，共同增加对世卫组织的正面“影响力”，抵消动辄毁约退群、大行单边主义的“负能量”。

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