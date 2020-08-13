人民网>>国际

“退群”还想主导谈判 法德两国愤然退出

美国搅局世卫组织改革

本报记者 贾平凡

2020年08月13日08:31  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，法德两国宣布退出世界卫生组织（WHO）改革谈判。原因是已决定退出世卫组织的美国仍想主导谈判。作为七国集团（G7）轮值主席国，美国曾希望G7就世卫组织改革进行谈判，并于9月发布一份全面改革世卫组织的共同路线图。随着美国退出世卫组织和G7内部分歧不断加大，世卫组织改革面临诸多不确定性。

　　欧洲盟友不买账

　　路透社8月8日援引三位消息人士的消息报道称，法德已退出有关世卫改革的谈判，此举对美国政府来说是一次重大挫折。作为G7轮值主席国，美国曾希望在今年9月份，即美国总统大选的两个月前，发布一份全面改革世卫组织的共同路线图。对此，意大利卫生部发言人表示，关于上述问题，意大利的立场与德法一致。

　　一位参与谈判的欧洲高级官员表示：“没有人希望被拖入改革进程，并从一个刚退出世卫组织的国家那里获得改革大纲。”

　　有意思的是，美方宣称的情况和德、法、意的态度有所不同。当被问及德法立场时，美国政府一高官表示：“G7的所有成员国都明确支持世卫组织改革构想的实质内容。”不过，这位官员也表示，“尽管如此，令人遗憾的是，德法最终选择不加入其中。”

　　“这次法德联手对美国霸权说‘不’，是对美国近年来奉行一系列‘美国第一’外交举措的反击。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、美国研究中心副主任李庆四对本报记者表示，美国试图利用G7盟友的力量，把世卫组织改造成更符合美国利益的国际组织，在世卫组织改革方向上中发挥决定性作用。以法德为代表的欧洲国家则希望世卫组织更强大，更独立，为全球更多国家提供服务。美国不尊重国际社会和盟友的普遍利益诉求，动辄威胁“退群”，以法德为代表的欧洲盟友自然不买账。

　　“退群”也要使绊子

　　路透社介绍称，关于世卫组织改革的谈判大约从4个月前开始。G7卫生部长之间举行了近20次电话会议，外交官及其他官员则举行了数十次会议。

　　即便如此，美国依然退出世卫组织。自新冠肺炎疫情发生以来，美国屡屡以退出世卫组织相威胁，要求世卫组织按照其意愿进行改革。

　　今年4月，美国政府宣布，由于世卫组织在应对新冠肺炎疫情时表现欠佳，美国将暂停资助世卫组织，并对该组织进行为期60天至90天的审查，希望其能进行有意义的改革。5月29日，美国政府又宣布，由于世卫组织“拒绝执行美方所要求的改革”，美国将终止与世卫组织的关系。7月6日，美国政府致函联合国秘书长古特雷斯，声明自2021年7月6日起退出世界卫生组织。

　　李庆四表示，威胁“退群”是美国政府讨价还价的谈判手段。美国宣布退出世卫组织后，尽管明年7月之前仍是该组织成员国，但美国将不再缴纳会费，也将不履行责任和义务。同时，美国还利用现有条件干扰、阻挠世卫组织改革，想借机垄断抗疫情报、数据、疫苗，并干扰世卫组织未来的政策方向。

　　改革进程受干扰

　　当地时间8月10日，世卫组织召开新冠肺炎疫情例行发布会。据“今日俄罗斯”报道，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说，世卫组织相信G7能够就如何应对新冠病毒等健康危机达成共识。

　　中国外交部发言人赵立坚近日表示，美方宣布退出世卫组织，是其奉行单边主义、退群毁约的又一例证。美方这一做法破坏国际抗疫努力，特别是给急需国际支持的发展中国家带来严重消极影响。明眼人对此都很清楚，国际社会也一致表示反对。作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对疫情方面发挥着不可替代的中心协调作用。支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命，这是国际社会的广泛共识。

　　“美国退出世卫组织和G7内部对世卫组织改革方向的分歧，不仅给世卫组织改革谈判带来很大变数，也为全球抗疫带来诸多不利影响。”李庆四建议，各国应尽快摆脱美国干扰，以实际行动坚持多边主义，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用，共同增加对世卫组织的正面“影响力”，抵消动辄毁约退群、大行单边主义的“负能量”。

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved