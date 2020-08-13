新华社日内瓦8月12日电 综述：全球新冠病例超2000万 抗疫之路任重道远

新华社记者刘曲

世界卫生组织12日数据显示，全球新冠确诊病例累计已超2000万例，死亡病例累计超过73万例。世卫组织表示，虽然数据背后是巨大的痛苦和折磨，但抗疫成功的希望仍在；预计疫情将长期存在，应做好抗疫“持久战”的准备。

新冠疫情“百年一遇”

世卫组织数据显示，截至欧洲中部时间12日10时42分（北京时间12日16时42分），全球累计新冠确诊病例达20120919例，累计死亡病例达736766例。过去一周内，全球平均每天向该组织报告确诊病例约254500例，死亡约5858例。

按世卫组织对全球划分的6个区域来看，美洲区仍是受疫情影响最严重的区域，过去一周该地区报告的新增确诊病例和新增死亡病例分别占全球新增确诊和新增死亡病例总数的64%和63%；过去一周内新增确诊与原有确诊病例数之比以及新增死亡与原有死亡病例数之比最高的是西太平洋区，分别达31%和27%；而确诊病例达“百万级”的美国、巴西、印度仍是过去7天内全球疫情最严重的三个国家。

世卫组织总干事谭德塞不久前表示，新冠疫情是“百年一遇”的健康危机，是有史以来第一次由冠状病毒引起的全球大流行，其传播性强、杀伤力大，所有国家都受到波及。新冠疫情不仅关乎生命，更关乎生计，触及健康领域以外的社会、经济、政治等各方面，许多国家经济大幅萎缩，经济下行又会引发其他效应，进而对未来几十年产生影响。

但他同时强调说，抗疫成功的希望仍然存在。有效应对新冠大流行需要各国领导人加紧行动，同时民众需要接受新的防疫措施。

做好抗疫“持久战”准备

世卫组织突发事件委员会8月1日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并认为疫情预计将持续很长时间，强调社区、国家、区域和全球层面的持续应对努力十分重要。

委员会还建议支持相关的研发努力，包括提供资金并参与世卫组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”的国际合作倡议等，一道努力推动公平分配诊断工具、疗法和疫苗；在资源不足、较脆弱或高风险环境中加强病例识别和接触者追踪的公共卫生监测，从资金、物资供应、人力资源等方面着手维持基本卫生服务；在风险评估基础上实施相应措施和旅行建议，并定期审查这些措施。

谭德塞近期也多次警告，以目前疫情发展趋势，在可预见的未来，世界无法回到人们熟知的“旧常态”。当前一些国家在抗疫过程中正朝着错误方向前进，原因是一些“领导人（就疫情）发出的含混不清的信息正在破坏任何应对努力中最关键的要素——信任。”

他呼吁每一位领导人、政府和个人都尽一份力量来打破新冠病毒传播链，重点是抑制病毒传播和降低病亡率；更多激发社区作用，鼓励大家为彼此利益主动采取个人防护措施；加强政府领导和全面战略协调作用，明确、持续地传达抗疫策略。

疫苗产能能否跟上需求是关键

近期全球多国在新冠疫苗研发上取得进展。据世卫组织统计，截至8月10日，已向世卫组织报告的、处于临床试验阶段的候选新冠疫苗共有28种；已进入3期临床试验的有6种，其中3种来自中国，一种来自美国，一种来自英国，还有一种由德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司等机构合作研发；此外还有139种候选疫苗处于临床前评估阶段。

俄卫生部11日首次对俄研制的一款新冠疫苗给予国家注册。其研制单位“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心12日表示，该疫苗已被命名为“卫星V”，其第3期临床试验于12日开始，将持续约5个月。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安近期表示，新冠疫苗的交付暂无确切时间表，虽然有些候选疫苗的初步试验数据让人充满希望，但至今仍无法预测哪一种疫苗在临床上完全有效。他同时表示，到今年年底可能会有候选疫苗显示出对新冠病毒有效，但真正的问题是到2021年疫苗产能能否跟得上全球的巨大需求。

在疫苗的研发和后续的产能问题上，谭德塞也表达了与瑞安类似的观点，同时呼吁各国利用好手头已有的一切防控工具。谭德塞说，通过结合快速确诊病例、全面追踪病例接触者、对患者提供适当的临床护理、保持社交距离、戴口罩、定期洗手、以及远离他人咳嗽等措施，完全可以打破病毒传播链。

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