非洲多国加强防疫措施

根据非洲疾病预防控制中心数据，截至8月11日，非洲地区新冠肺炎确诊病例累计超过105万，其中治愈病例超过74万。该中心主任约翰·肯格松表示，通过有效的防控和国际合作，非洲大陆仍有机会采取相关措施，遏制疫情蔓延。

南非是非洲疫情最严重的国家，确诊病例已超过55万。南非卫生部长穆凯兹日前表示，目前南非每日新增确诊病例数略有下降，病人的康复率在缓慢上升，疫情最为严重的豪登省情况正在好转。他警告，出现第二波疫情高峰的风险依然存在。近日，南非加大了新冠病毒检测力度，特别是对贫困社区加强筛查，目前检测量已经超过320万人次。南非政府正在考虑在8月15日后继续延长“国家灾难状态”。

8月2日，埃塞俄比亚正式开始为期一个月的全国性新冠病毒大检测活动，两周内将检测20万人次。埃塞俄比亚从4月开始实施为期5个月的国家紧急状态。在此期间，酒吧等场所关闭，学校停课，民众在公共场所必须佩戴口罩，入境旅客在酒店进行强制性隔离。

肯尼亚总统肯雅塔7月27日宣布，延长宵禁30天。在此期间，餐厅禁止销售酒水，所有酒吧继续关闭，违反防疫措施的人员可能被捕。卢旺达卫生部门努力提高新冠病毒检测能力，目前检测量已提升到每日4000至5000人次。塞内加尔总统萨勒表示，为了避免疫情再次扩散，不排除再次重启国家紧急状态，并对首都达喀尔进行管控。

在做好疫情防控的同时，一些非洲国家视情逐步复工复产。目前已有31个非洲国家允许部分企业逐步恢复生产活动。赞比亚、纳米比亚、塞内加尔等国近期结合本国疫情防控与经济实际情况，推出经济刺激计划。肯尼亚、津巴布韦、卢旺达等国开始开放部分景区，希望重振旅游业。

国际社会积极支持非洲抗疫和恢复经济。国际货币基金组织日前批准了南非约43亿美元的紧急财政援助请求。这笔资金将用于创造就业岗位、支持受疫情影响的企业恢复生产。世界卫生组织日前宣布，为莫桑比克采购2000套核酸检测试剂和7000个一次性采样器。中国商务部与非盟委员会近日签署了援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目实施协议，项目将于年内开工。津巴布韦首家采用“中国标准”的新冠肺炎诊疗医院尚东医院最近投入使用。该医院由中国企业参与建设，已开始接诊新冠肺炎患者。

（本报约翰内斯堡8月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 17 版）

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