德国经济释放积极信号

欧洲经济研究中心8月11日公布的经济形势预测报告显示，德国8月经济信心指数好于市场预期。近期多项经济数据均释放出积极信号，各方对德国经济复苏谨慎乐观。

根据德国联邦统计局的最新数据，德国6月商品出口额为961亿欧元，环比上涨14.9%，创1990年8月以来最大环比增幅；商品进口额为805亿欧元，环比上涨7%。“明镜在线”网站分析指出，随着许多国家4月逐步谨慎重启经济，德国出口情况从5月开始好转。

德国伊福经济研究所专家布拉默表示，一些国家的疫情防控形势逐渐向好，给德国出口带来了正面影响。中国经济稳步恢复，使德国企业从中获益。数据显示，中国是德国6月最大进口来源国，德国6月从中国的进口额为97亿欧元，同比上涨20.2%；当月德国对中国的出口额为83亿欧元，同比上涨15.4%。

根据德国市场研究机构捷孚凯和伊福经济研究所的调查，消费者信心先行指数和商业景气指数在6月、7月连续回升。数据显示，6月德国工业产出环比上涨8.9%，工业新订单环比上涨27.9%。

德国巴登—符腾堡州银行经济学家尼克拉施指出，工业部门正在努力摆脱低谷，但依旧面临众多挑战。德国联邦经济和能源部此前发布的经济预测报告显示，就今年全年来看，德国出口预计下滑11.6%，经济预计萎缩6.3%，或成为德国经济在二战以后最严重的衰退。

布拉默认为，德国经济仍要警惕外部环境的不确定性因素。联邦政府针对受疫情冲击企业采取的降税、鼓励投资、增加援助等措施，对出口行业的影响相对有限；包括汽车、机械制造、电子产品、化工行业等在内的德国传统出口强势领域下一步发展情况，主要受国际贸易伙伴能否重振需求影响。

（本报柏林8月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 17 版）

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