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社区里的“故事大王”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻墨西哥记者  刘旭霞

2020年08月13日04:47  来源：人民网－人民日报
 

　　最近，墨西哥城里一名27岁小伙子成了当地孩子们的“故事大王”。小伙子名叫帕西瓦尔德·加西亚，是一位建筑工程师。由于疫情原因，他的工作暂时中断，但他利用闲暇时间给身边的孩子们讲故事，这也是疫情防控期间丰富孩子们生活的新尝试。

　　从5月初开始，加西亚每天去不同的社区广场，架起扩音器，为孩子们讲童话故事、播放儿童歌曲。孩子们趴在自家窗台上倾听，丰富了居家生活。

　　加西亚从小生活在传统文化浓郁的墨西哥城特拉特洛尔科区，听着祖母和母亲讲的故事长大。他说：“孩子是世界的未来，我们需要倾听他们的心声，也要引导他们，让他们的视野变得更加开阔。”“孩子们有对这个世界的感知和思考。我将故事讲给他们听，就是希望把他们从各种电子设备中解放出来，打开他们的想象空间。”

　　这天，加西亚来到一个社区楼下的广场。孩子和家长们早早在窗前等候，还有的站在阳台上，为加西亚的到来欢呼。讲故事之前，加西亚先给孩子们播放了一首电影插曲。接着，他讲了一个关于生态系统的故事。“我想告诉孩子们，不同生物间是相互联系和依赖的，我们要更好地认识到生命的真正意义。”故事结束时，楼上传来阵阵掌声和欢呼声。9岁的男孩罗格里奥·莫拉莱斯说：“有故事听，感觉太美妙了，生活更有乐趣。”

　　现在，越来越多的爱心人士加入加西亚的团队，深入社区给孩子们讲故事。

　　（本报墨西哥城8月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月13日 17 版）
(责编：曹昆)
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