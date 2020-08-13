“新冷战”不符合任何人的利益（国际论坛）

正如美国试图遏制中国的努力不会取得效果一样，时间将证明，与中国进行“新冷战”不符合任何人的利益

当前，国际社会高度关注美国和中国之间是否会出现一场“新冷战”。“新冷战”没有任何好处。美国一些政客渲染与中国对抗，主要目的是转移美国选民的注意力，使他们不再关注现任政府对新冠肺炎疫情的不当处理。

美国的新冠肺炎感染病例超过500万、死亡病例超过16万，远高于世界上任何一个国家。许多美国人正痛苦地意识到疫情造成的人员和经济损失。数字或许会让人麻木，但却意味着成千上万的美国人失去了亲人。尽管美国政府预计第三季度美国经济将出现V形复苏，但美联储认为，美国经济复苏前景“高度不确定”，今年的经济会出现负增长。在这种情况下，很难相信有什么事能够转移选民的注意力，使他们远离严酷的现实。

美国对中国采取了一系列打压措施，目前的重点集中在中国香港问题、新疆问题以及中国对疫情的应对、华为问题等方面。这些行动使国际社会对美国产生了负面看法。事实上，美国无法控制疫情对美国人民和国内外经济的影响，已经严重损害了国际社会对美国的看法。美国退出世界卫生组织的决定也受到国际社会的广泛谴责。相较之下，中国目前的国际声誉很好。中国在疫情应对方面整体成功。中国制定并实施香港国安法的决定，得到许多国家的支持。中国提出的共建“一带一路”倡议更得到许多发展中国家和发达国家支持，中国广泛参与国际组织行动的做法与美国形成了鲜明对比。

虽然美中贸易战在美国国内被宣传为“美国的胜利”，但正如经济学家分析的那样，贸易战没有赢家。美国试图与中国上演“科技脱钩”，反而会促使中国加大发展先进技术的努力，特别是自主制造芯片的努力。通过切断向华为和其他中国企业出售芯片，美国政府打击了高通等美国芯片制造商的一个主要收入来源，导致这些公司用于自主研发的资金减少。美国政府还把目标对准美国高校中的中国学生和中国科学家。未来，选择留在美国的中国学生很可能会减少，这将使美国失去人才。

在美国一些政治势力和媒体的挑动下，美国国内的恐华情绪和反华偏见加剧，影响了华裔和亚裔美国公民，以及他们的企业和社区。目前，非洲裔和白人之间持续的种族紧张关系吸引了国内外新闻的大量关注，但不幸的是，“恐华症”在很大程度上被美国公众所忽视。

既然将美中关系推向“新冷战”不符合美国的利益，为什么会出现目前的情况呢？在大选年转移民众对美国疫情应对不力的注意力显然是主要原因之一。此外，美国官员对中国政策的优先事项缺乏了解。中国优先考虑的是国内稳定和繁荣，维护国家主权，并赢得全球的尊重。中国采取的许多行动都与这些目标一致。遗憾的是，美方没有考虑在双方各自优先事项的基础上与中国进行建设性接触，而是选择对中国进行广泛批评。

“新冷战”一旦出现，影响不会局限于两个国家。幸运的是，亚太国家中的绝大多数拒绝选边站队，希望在符合自身利益的基础上与美中两国打交道。正如美国试图遏制中国的努力不会取得效果一样，时间将证明，与中国进行“新冷战”不符合任何人的利益。

（作者为美国中国问题专家、《强大、不同、平等：战胜中美间的误解与差异》一书作者）

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 03 版）

(责编：曹昆)