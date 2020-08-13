扩大对外开放 优化营商环境

当前，全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂。在这种复杂的形势下，中国始终坚持扩大开放，秉持合作共赢理念，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境，完善公平竞争环境，为全球商界创造更多机遇。在华外资企业人士表示，中国的不懈努力，让他们受益良多，他们对中国市场环境更加看好。

“我们看到了机遇、增强了信心”

今年上半年，克服前所未有的困难和挑战，中国外贸、外资和消费交出了一份不错的“半年报”。外资企业坚持看好中国，离不开中国坚持对标国际先进水平，为市场主体优化服务，不断改善营商环境。

“中国在优化营商环境方面取得了史无前例的成就。” 世界银行日前发布的《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告如此写道。该报告指出，中国的营商环境改革涵盖了《全球营商环境报告2020》的大部分指标；在过去两年里，中国营商环境全球排名从2018年第七十八位跃升至2020年第三十一位，连续两年跻身全球改革步伐最快的前十个经济体之列。

营商环境是企业生存发展的土壤。近年来，中国以参与世界银行全球营商环境评估为抓手，通过深化改革、扩大开放，致力于打造公平、透明、可预期的营商环境，营商环境全球排名持续大幅提升，被采信的改革数量位居全球前三，已成为全球主要经济体中营商环境改善幅度最大的经济体。

“建设更加友好和开放的营商环境，中国的成绩切实可见。我们看到了机遇、增强了信心。”比利时比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特说。比利时去年曾派出460多名商界人士组成的经贸代表团访华，德威特是代表团成员之一。在他看来，以比利时的经济体量，能以如此空前规模组团访华，“是欧洲企业看好中国市场的一个例证”。

日本知名化妆品集团资生堂第三家研发机构今年在上海落地，继续推进本土化。此外，资生堂还与中国国际进口博览局签订了从明年开始的3年合作备忘录。资生堂（中国）投资有限公司经营战略本部本部长长谷直子说，新冠肺炎疫情没有影响公司在中国市场持续深耕的脚步，“我们对中国市场的前景充满信心，未来还会进一步强化对华投资”。

“中国政府一直致力于为中外企业发展营造更加完善、公平的营商环境。”亚洲开发银行高级经济顾问庄巨忠认为，中国对于营商环境持之以恒的改善，是东南亚经济体发展的良好机遇。

“外商在华合法权益得到切实保障”

激发市场活力，就是要把该放的权放到位，该营造的环境营造好，该制定的规则制定好，让企业家有用武之地。

在世界银行发布的《全球营商环境报告2020》中，中国在改善司法行政质量这一指标上的得分高于世界上任何一个经济体。

在深化改革、扩大开放的道路上，中国笃定前行，为企业蓬勃发展创造土壤。有针对性解决国内外企业发展难题的相关法律不断出台。

今年1月1日，《外商投资法》及其实施条例正式生效，给外商在华利益提供了更强有力的保障；《优化营商环境条例》实施，把近年来有关优化营商环境的政策措施、经验做法形成全社会具有法律约束力的制度规范，中国优化营商环境制度建设进入新阶段；2020年全国外商投资准入负面清单，由2019年的40条缩减至33条，自贸试验区外商投资准入负面清单由37条缩减至30条……

国际投资者切实感受到束缚和障碍更少、竞争环境更加公平、合法权益更有保障。

“《外商投资法》通过缩减外商投资准入负面清单，简化审批流程，保障公平竞争。”巴西未来律师事务所合伙人马科斯·路德维格认为，中国在完善仲裁法律和实践方面进步明显，对于在华外资企业是非常积极的信号。

加强知识产权保护有助于推动更高水平国际合作。德威特说，欧洲企业非常重视专利保护，《外商投资法》在法律上确认了负面清单之外的外商投资均享有国民待遇，禁止以行政手段强制进行技术转让，强化了对外国投资者和外商投资企业的知识产权保护，“外商在华合法权益得到切实保障”。

总部位于法国巴黎的世界最大工业软件提供商达索系统公司，最近将亚太总部搬至中国上海，并计划在5至10年内将在华员工从现有600余人增至2000余人。该公司大中华区总裁张鹰表示，达索系统在华加大投入，是因为“中国（的发展）速度和韧性，政府（对企业）支持力度和知识产权保护的进步”。

法国律师尼古拉·科斯特经常处理中法跨境法律业务，对于中国加强产权和知识产权保护的努力深有感触，“规范、完善的产权与知识产权保护制度，激发了新的投资与经济活力。中国已成为当今世界产权与知识产权保护的主要参与者。”

“欧盟企业将坚定致力于开拓中国市场”

稳定的经济复苏预期、持续优化的营商环境、超大规模的市场优势和内需潜力形成合力，正吸引越来越多的外资企业进一步开拓中国市场。

今年6月，泰国开泰银行在深圳注册成立了开泰远景信息科技有限公司，业务重点包括研发金融信息技术系统、数字银行等数字经济系统，拓展人工智能、区块链、金融云等金融科技产品，为银行客户提供新型金融科技服务。这是今年第一家外资银行在深圳成立金融科技公司。

“公司的成立得益于中国金融领域的开放和合作，对外资企业进一步敞开大门。”该行高级副总裁蔡伟才表示，中国银行及保险业的业务环境较过去更加宽松，尤其是在外资控股方面，有关法律规定更加灵活。他坚信，一个开放公平竞争的中国金融市场，必将吸引更多的外资金融机构参与其中。

韩国中国经营研究所所长朴胜赞与中国地方政府有不少交流。“他们的外商投资服务水平正不断增强，各项政务服务的效率显著提高。”朴胜赞认为，中国积极推进“放管服”改革，进一步激发了市场活力。

德威特表示，今年中国连续第四年压减负面清单，可以看出中国正在持续优化投资环境，为外商减轻负担、创造更多便利。“当一些国家试图对外商投资关闭大门的时候，中国政府正在采取多项措施坚持对外开放，这值得全世界认可和支持。”

“中国正走在推动国家间贸易和投资往来的正确道路上。”意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇说，“中国不断扩大开放，给世界各国带来机遇，意大利企业要抓住这些机遇。”

中国欧盟商会与罗兰贝格咨询公司6月发布的《中国欧盟商会商业信心调查2020》显示，超过六成的受访者表示中国仍是其前三大投资目的地之一。中国欧盟商会主席伍德克说：“中国国内需求不断增长，并且拥有适合创新、长期经营的市场环境，以及充满活力的产业生态系统。欧盟企业将坚定致力于开拓中国市场。”

（本报北京、曼谷、布鲁塞尔、东京、巴黎、罗马、里约热内卢、首尔8月12日电 记者曲颂、刘歌、赵益普、方莹馨、刘军国、葛文博、韩硕、朱东君、马菲）

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 03 版）

(责编：曹昆)