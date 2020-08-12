原标题：数据打脸！两周内近十万儿童确诊新冠肺炎 白宫还在辩称“儿童免疫”

就在白宫要求全美学校在秋季开启“面对面”线下教学模式后不久，美国儿科学会（AAP）和儿童医院协会（Children's Hospital Association）发布了一份美国儿童感染新冠肺炎的最新数据报告。

报告显示，在美国各州重新开放的这几个月里，儿童感染新冠肺炎的人数不断增加，截至7月30日，全美儿童确诊病例已经达到338982例，有6个州的儿童确诊病例累计超过15000例。7月的最后两周（7月16—30日），全美共报告97078例儿童感染新冠肺炎的确诊病例，较前几周增加了40%。

△美国儿科学会和儿童医院协会发布的数据报告

此前，佐治亚州的一个夏令营中，有数百名儿童感染新冠肺炎。美国疾控中心（CDC）的研究报告显示，在597名参与者中，至少有260人确诊。由于疾控中心只获得了58%的检测结果，实际感染人数可能更高。

疾控中心的研究人员分析称，新冠病毒能在年轻人中快速传播，各个年龄段的儿童都容易感染新冠病毒，儿童也可能加快了新冠病毒的传播。

这两项研究分析直接反驳了美国总统特朗普关于儿童对新冠病毒“几乎免疫”的说法。然而，特朗普仍然声称儿童的免疫系统非常强大。

特朗普：听我的，儿童就是对新冠病毒免疫

连日来，特朗普多次在公开场合和社交媒体上辩称“儿童对新冠病毒免疫”，试图推动学校复课，以带动美国经济的运转。

7月22日，特朗普在疫情简报会上表示，对儿子和孙子重返学校感到很放心，认为学校应该保持开放。他说：“孩子们不容易感染新冠病毒，也不容易把病毒带回家。”

8月5日，特朗普在脸书和推特平台上分享了一段“儿童几乎对病毒免疫”的视频。但很快，脸书和推特公司就以“发布虚假信息规定”为由移除了该视频。推特公司还要求特朗普竞选团队移除这条含有新冠病毒错误信息的推文，否则无法发布新推文。

△美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道

8月10日，特朗普在白宫记者会上称：“在我看来，大多数情况下，孩子们不会病得很重，他们不会轻易感染上这种疾病。我认为学校必须开学，我想让美国的经济运转起来。”

公共卫生专家：听听科学的建议吧

越来越多的科学研究结果表明，儿童与成年人一样有感染和传播新冠病毒的风险，确诊儿童也覆盖各个年龄段。

许多公共卫生专家和医学教授表示，特朗普关于“儿童免疫”的断言完全错误。

明尼苏达大学的儿科教授马克·施莱里斯表示：“‘免疫’意味着人体的免疫系统曾经接触过这类病菌，有了一定的认知，因此能够打败它。但如果儿童没有接触过新冠病毒，从何谈起对该病毒的免疫呢？作为一名儿科医生、免疫学家和疫苗研究者，我认为特朗普的说法是荒谬的，也是完全错误的。”

加州大学旧金山分校的儿科医生巴达奇在接受《华盛顿邮报》采访时表示：“儿童不能对新冠病毒免疫。我在诊所里见过患有典型症状的儿童，他们失去了嗅觉。”

△《华盛顿邮报》报道

此外，专家还警告称，其他国家重新开学的做法并不适用于美国。

约翰斯·霍普金斯卫生安全中心副主任安妮塔·西塞罗表示：“其他国家在开学当天的社区传播率要比美国低得多。在确诊病例数呈上升趋势的地区，学校应重新考虑复课的必要性。我们必须尽己所能降低确诊病例的数字，这样才能让孩子们安全地回到学校。”

(责编：刘洁妍、杨牧)