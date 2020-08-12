新华社基加利8月12日电 新闻分析：非洲小国卢旺达如何成为抗疫“模范生”

新华社记者吕天然

世界卫生组织总干事谭德塞近日列举了一些成功遏制新冠疫情大规模蔓延的国家和地区，其中非洲国家仅有一个卢旺达。

卢旺达位于非洲中东部内陆，面积约2.6万平方公里，总人口1200多万。卢卫生部11日报告，全国累计新冠确诊病例为2171例，累计治愈1478例，累计死亡7例。自8月1日以来，除3天外，每日新增治愈病例数均大于新增确诊病例数。

谭德塞指出，卢旺达的抗疫成绩要归功于强有力的领导作用、实行全民健康覆盖、卫生工作者获得大力支持和公共卫生信息传达清晰。这几点确实是卢旺达成为抗疫“模范生”的关键。

一些卢旺达专家认为，卢政府展示出了强烈的抗疫意愿，并确保防疫措施落实。卢政府行动迅速，在今年3月报告首例新冠病例一周后即宣布严格的“封锁”措施，包括关闭边境、要求民众居家、禁止跨区旅行等，是非洲最早宣布相关举措的国家之一。总统保罗·卡加梅等领导人带头提醒民众增强防护意识。

卢政府还建立了健全的抗疫体系，包括加强新冠病毒检测能力，追踪和隔离感染者，严格落实保持社交距离、勤洗手和戴口罩等规定，在特定地区开展大规模检测，对国际航班抵达旅客强制检测等。

截至8月11日晚，卢旺达新冠病毒检测人数近31万。卫生部官员说，该国样本检测能力已从最初每天300至400份，提升至每天4000至5000份。目前卢政府还在通过新建新冠病毒实验室和治疗中心来提升各省的检测和治疗能力。

在卢旺达，一旦新冠病毒检测呈阳性，感染者就会被隔离，卫生工作者随后会追踪每一名潜在接触者并对其进行检测。由于了解病毒传播情况，卢旺达得以有针对性地在重点地区开展大规模检测和实施“居家令”。

卢旺达流行病学专家韦达斯特·恩达辛德瓦告诉新华社记者，就该国目前现存病例数看，政府的举措非常有效。

在全民健康覆盖方面，目前除搭乘国际航班入境的旅客外，卢旺达在国内进行的强制性检测和治疗均免费。谭德塞认为，卢旺达免费检测和治疗新冠病毒感染，为民众消除了经济障碍。

卢政府还为参加抗疫的卫生工作者提供多种支持和保障。基层医疗保障国务部长恩潘加·塔尔西塞向新华社记者介绍，该国参加抗疫的卫生工作者主要分为两类：政府聘用人员和国际组织志愿者。政府在通信、就餐和住宿等方面为他们提供帮助；在全国“封城”期间，政府全部车辆都用于抗击新冠疫情，包括保障卫生工作者的交通；政府还对参加新冠治疗的卫生工作者进行培训，并提供必要个人防护设备以确保他们安全。

此外，卢旺达还从国家到社区各个层面制定了清晰的防疫宣传指导方针，通过媒体向公众传达公共卫生信息。塔尔西塞说，地方政府、警方和私营部门共同参与，帮助民众提升遵守防疫措施的意识，使来自中央政府的信息能够传达到社区层面。政府还与宗教领袖合作，在宗教活动中也介绍新冠疫情。

流行病学专家恩达辛德瓦说，以媒体宣传来引导民众遵守防疫规定，对卢旺达遏制疫情起到了“显著”作用。

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