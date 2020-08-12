新华社圣保罗8月11日电 综述：驰援防疫物资 深化医疗合作——中国助力巴西抗击新冠疫情

新华社记者宫若涵

自2月下旬出现首例新冠确诊病例以来，巴西疫情持续蔓延。截至本月11日，全国累计确诊病例已超310万例，累计死亡病例超10万例，成为全球疫情第二严重的国家，仅次于美国。

在此期间，中国政府、在巴中资企业和华侨华人纷纷施以援手，向巴西各界提供力所能及的帮助，两国人民团结互助、携手抗击新冠疫情。

7月2日，中国驻巴西大使馆举行中国政府援助巴西政府第一批抗疫物资在线交接仪式，这一批物资包含大量防护服、医用口罩等物品。中国驻巴西大使杨万明在仪式上表示，新冠疫情发生以来，中巴两国守望相助，密切合作，巴西出现疫情后，中国率先驰援。

近几个月来，中国多个省市向巴西地方政府捐赠防疫物资。8月10日，中国驻圣保罗总领馆宣布向圣保罗州政府捐赠15万只医用外科口罩。

与此同时，在巴中资企业和华侨华人也在积极行动，为当地民众提供力所能及的帮助。从圣保罗到里约热内卢，巴西各地华侨华人捐赠的基本食品篮为贫困社区民众解了燃眉之急。8月7日，在中企赞助下，巴西佩特罗波利斯和新弗雷堡冬季音乐节开幕。音乐节在线上举行，来自中国多个知名演出团体的艺术家与巴西同行一起，在疫情时期为民众带来暖意。

巴方官员数次感谢中国政府、企业和民间团体提供的宝贵援助，认为在巴西面临疫情严峻挑战之际，中国各界多次提供大量抗疫物资，彰显中国人民对巴西人民的深情厚谊和两国共克时艰的坚定信念。

5月21日，巴西伯南布哥州议会宣布授予中国“国际友好国家奖”，以表彰中国为该州发展所做贡献，特别是为支持该州抗击新冠疫情提供的无私帮助。

疫情发生以来，中巴两国各界已举办了至少十几场视频连线会议，交流抗击疫情经验，探讨深化双边合作。早在3、4月份，中国武汉市和上海市的专家就同巴西同行在线上就疫情防控和诊疗的经验进行了交流。巴西时任卫生部长路易斯·曼代塔4月表示，巴方希望进一步学习借鉴中方有关经验，加强抗疫合作。

6月16日，由中国驻巴西大使馆、驻里约热内卢总领馆联合中巴多家机构共同主办的“国际抗疫合作系列研讨会”开幕，参会嘉宾通过网络探讨如何促进国际抗疫合作，交流一线救治经验。

巴方与会代表反映，目前巴西新冠疫情严峻、病患激增，中方伸出援手，巴方衷心感谢，愿意学习中方的抗疫经验，也愿意在中医药抗疫领域同中方加强合作。

圣保罗市是巴西新冠疫情的重灾区，医院接诊能力接近饱和。位于圣保罗市的中国-巴西中医药国际合作基地自去年9月成立以来，给当地民众提供了优质的中医诊疗服务。疫情期间，不少轻症患者慕名找到中医药基地问诊买药。

针对华侨华人和巴西民众在出现新冠症状后无法及时就医的问题，中医药基地的专家们在线开展义诊服务，为患者提供专业诊疗。不少巴西医生协会主动与基地联系，要求学习中医药抗疫经验。

4月初，巴西侨胞还加紧翻译中国抗疫书籍，《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》葡萄牙语版和《新冠肺炎防治手册》葡萄牙语版等书籍第一时间在巴西发布。此外，两国还就新冠疫苗的测试展开合作，与时间赛跑，争取早日战胜疫情，挽救更多生命。（参与记者：陈威华、赵焱、周星竹）

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