综合消息：非洲新冠病例数超105万 国际机构官员赞赏中非抗疫合作

新华社达累斯萨拉姆8月11日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心11日发布的数据显示，非洲地区累计报告新冠确诊病例1055964例，累计死亡23582例，累计治愈744438例。

11日报告新增确诊病例数较多的国家包括南非、埃塞俄比亚和加纳。其中，南非新增确诊2511例，累计确诊566109例；埃塞俄比亚新增确诊584例，累计确诊24175例；加纳新增确诊192例，累计确诊41404例。

中国驻非盟使团和联合国非洲经济委员会11日共同举办联合抗疫视频会，分享抗疫经验。中国驻非盟使团、中国非洲研究院、中国疾控中心、联合国非洲经济委员会、非盟等机构官员出席当天的会议。联合国非洲经济委员会执行秘书松圭赞赏中国为非洲抗击疫情提供的支持。非盟委员会副主席夸蒂表示中非团结在抗击新冠疫情中具有重要意义，中国政府和企业的抗疫支持有力帮助了非洲抗击疫情。

刚果（布）11日宣布将从24日起重新开放航空，但要求采取严格卫生措施，防止再次出现输入性病例。

赞比亚卫生部长奇塔卢·奇卢菲亚11日针对部分学校私下复课的行为重申，除毕业年级的学生外，其他学生仍须在家学习，不能返校。他说，当前赞比亚疫情发展较快，应避免聚集，并呼吁民众遵守政府出台的防疫措施。

阿尔及利亚负责监督新冠疫情的科学委员会成员富拉尔11日对媒体说，该国已有4025名医护人员被感染，其中69人死亡。他说，被感染的医护人员分布在全国医院的各个科室。他呼吁民众严格遵守防疫规定，避免疫情蔓延。截至11日，阿尔及利亚累计确诊病例36204例，死亡1322例。

南苏丹卫生部在10日晚发布的每周疫情报告中称，已有至少126名一线医务工作者新冠病毒检测结果呈阳性，1名医务工作者因感染新冠病毒死亡。南苏丹卫生部新闻发言人图·洛伊警告说，如果人们不遵守预防措施，可能会加剧疫情在南苏丹的蔓延。（执笔记者：李斯博；参与记者：高竹、吴长伟、白林、王松宇、邢建桥、荆晶、许正、王守宝、赵宇鹏、张改萍、张玉亮、杨梦曦、郑扬子、黄灵）

(责编：艾雯、刘洁妍)