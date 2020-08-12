综合消息：多国人士期望中美关系回到健康稳定发展轨道

新华社北京8月12日电 综合新华社驻外记者报道：多国专家学者和官员表示，作为世界最大的两个经济体，美国和中国关系的健康稳定发展事关全世界的共同福祉，也是国际社会的普遍期望。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院副教授肖阿兹姆·索扎马诺夫说，确实有必要为中美关系树立清晰框架，这也是通过外交手段解决现阶段中美关系中的问题及时而务实的步骤。人为制造所谓“新冷战”，完全违背中美两国人民的根本利益，也背离世界发展进步的潮流。共谋和平、共促发展，才是当前世界各国的普遍愿望。

津巴布韦新津通社社长兰加里拉伊·肖克表示，中国近年来在通信、交通、基建等领域所取得的技术突破，是中国企业和人民通过科技创新和勤奋努力得来的。美国一些人并不乐见中国经济飞速发展，希望通过制造所谓“新冷战”遏制中国，减缓中国经济发展的脚步。

巴勒斯坦总统国际关系顾问纳比勒·沙阿斯说，为保住其全球霸权地位，美国不希望看到一个多极世界。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示，美方的冷战思维对整个世界和中美关系都产生了负面影响，将破坏全球贸易和世界经济。美国还试图借新冠疫情抹黑中国，其根本目的是歪曲中国的国际形象，损害中国在全球的影响力和竞争力。大国应承担大国的责任和义务，美国在这方面明显做得不够。

菲律宾智库人民参政权研究中心政策研究负责人博比·图阿松说，中国给世界各国交往树立了典范，即在处理国际事务方面采取有原则、不对抗的方式，这与美国一些政客充满敌意、污蔑诽谤、本末倒置的做派形成了鲜明对比。在当前世界遭遇新冠疫情冲击、许多国家经济出现严重衰退的情况下，世界更需要中美合作。

俄罗斯高等经济学院国际军事政治与军事经济问题研究部主任瓦西里·卡申说，美国一直有部分势力希望把中国完全纳入西方轨道。这种企图破灭后，美方逐步实施遏制中国政策，如今这一遏制趋势加重加快了。

智利学者、政治分析师吉列尔莫·霍尔茨曼表示，中国是国际新秩序的重要参与者，但并未试图输出意识形态、治理模式。

乌克兰国际问题专家安德烈·布扎罗夫认为，中美两国关系不应被某些政客的个人立场所绑架。美国与中国应寻求和平共处与合作的新途径，中美合作是全世界的共同福祉。

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴说，当今世界面临疫情肆虐和经济危机，中美两国应相互借力、相互成就，减少矛盾，通过直接坦诚的谈判促成合作，共同致力于促进世界经济发展。

新加坡外交部长维文表示，亚洲各国希望中美能够解决战略分歧，就各国面临的共同挑战展开合作。（参与记者：蔡国栋、熊思浩、吴丹妮、张玉亮、杨柯、袁梦晨、王丽丽、栾海、尹南、李东旭、陈家宝）

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