哥伦比亚新冠病例数超40万 10天增10万

新华社波哥大8月11日电（记者高春雨）新冠疫情仍在哥伦比亚快速蔓延。哥国家卫生研究院11日报告，过去24小时哥新增确诊病例12830例，累计达410453例；累计死亡13475例。

目前，哥累计新冠确诊病例数在拉美地区仅次于巴西、墨西哥和秘鲁。哥累计确诊病例数从30万例增至40万例仅用10天，单日新增病例数多次刷新最高纪录。

哥33个一级行政区均已报告新冠病例，其中首都波哥大累计确诊病例超过14万例，占全国总数的三分之一以上。目前，多座城市重症病房床位紧张，波哥大部分行政区自7月13日至8月23日分三批实行严格隔离措施，暂停推进复工复产。

哥卫生和社会保障部长鲁伊斯11日说，政府将尽快为民众获得安全有效的疫苗，届时医护人员、老人、基础疾病患者等可先行接种。他还表示，波哥大埃尔多拉多国际机场国内客运业务将从9月1日起试运营，首条航线目的地为巴兰基亚或卡塔赫纳。上述两地分别为哥第四、第五大城市，目前已渡过疫情峰值。

哥政府此前宣布，将全国强制预防性隔离政策延长至本月30日，其间受疫情影响较小的市镇可在避免人员聚集情况下继续推进复工复产，教堂、餐馆、健身房等场所可试开放；病例较集中的市镇需加强病例检测、追踪与隔离。

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