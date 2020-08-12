全球疫情简报：美38万儿童感染新冠病毒 俄首款新冠疫苗获国家注册

新华社北京8月12日电 11日全球疫情简报：美38万儿童感染新冠病毒 俄首款新冠疫苗获国家注册

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间11日10时（北京时间11日16时），全球累计新冠确诊病例较前一日增加216033例，达到19936210例；死亡病例较前一日增加4268例，达到732499例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间12日8时2分，全球累计新冠确诊病例达20188678例，死亡病例为738668例。美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例达5138850例，死亡病例为164480例。

新闻事件

美国儿科学会和儿童医院协会联合发表的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过38万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。

俄罗斯总统普京11日表示，俄卫生部已首次对本国研制的一款新冠疫苗给予国家注册，他的女儿已接种，并且感觉良好，希望在不久的将来开始大量生产。

哈萨克斯坦卫生部11日发布的数据显示，该国累计新冠确诊病例突破10万例。此外，不明肺炎病例也超过1万例。根据世界卫生组织的建议，哈萨克斯坦自8月1日起每日报告具有新冠肺炎临床症状但病毒检测结果为阴性的不明病理肺炎病例。1日至11日，哈全国共报告了13337例此类肺炎病例和173例相关死亡病例。

新西兰总理阿德恩11日晚说，在该国102天没有发现社区传播新冠病例后，其最大城市奥克兰报告了4例感染源不明的新冠病例。从12日中午开始，奥克兰的防疫响应级别将从目前的1级上调至3级。

日本累计新冠确诊病例突破5万例。据日本广播协会电视台统计，截至当地时间11日21时（北京时间20时），日本当日新增新冠确诊病例696例，累计确诊50444例；新增死亡5例，累计死亡1058例。

古巴公共卫生部10日公布的数据显示，过去一天该国新增新冠确诊病例93例，创下古巴出现疫情以来单日新增病例数新高，累计确诊病例达3046例，累计死亡88例。

涉华动态

中国驻圣保罗总领馆10日宣布向巴西圣保罗州政府捐赠15万只医用外科口罩。圣保罗州国际关系厅厅长儒利奥·塞尔松感谢中国在疫情期间对圣保罗州的大力支持，并对中国在抗击疫情和恢复经济方面取得的成就表示赞赏。

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