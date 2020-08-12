巴西新冠肺炎死亡人数破10万 总统直播讲话引发争议

巴西里约热内卢科帕卡巴纳海滩升起了一千个气球，以此来纪念新冠肺炎逝者

人民网讯（张荣 实习生郭平安）近日，巴西里约热内卢科帕卡巴纳海滩升起了一千个气球，以此来纪念新冠肺炎逝者。往日总是洋溢着假日悠闲的沙滩上，红色气球缓缓起飞，露出了被遮掩的绿色国旗。人们将哀思和追悼放飞，留下对未来的希望。

据巴西媒体报道，当地时间8月10日，新冠病毒肺炎在该国造成的死亡人数突破10万，截至8月11日，死亡病例达到10.3万余人。记录过去七天死亡人数的移动平均指数表明，巴西每日新增1022例病例。

总统讲话引争议

此前，巴西总统博索纳罗在社交媒体上进行直播，他感慨“人们为每一个去世的人而伤心，虽然死亡人数将要达到10万人，但是我们需要继续生活，并且从这个困难中逃离出来。”此番话引起巨大争议，有人认为总统道出了事实。但也有人认为是“没有能力采取措施的典型发言”。

博索纳罗在直播中说,除了生活问题，“也存在经济衰退的问题，很多人，包括我也认为它的副作用比病毒本身更加严重。”

不过，博索纳罗对疫情的看法并没有得到大部分州长的认同。作为巴西疫情最为严重的地区，圣保罗州多次延长隔离措施。当地时间7月10日，圣保罗州政府将隔离期再次延长至7月30日，除9个地区进入了防疫措施更为宽松的级别，有4个地区由于重症监护病房占用率仍在80%以上而仍处于防疫措施最严格的“红色”级别，只允许基本服务运转。

当地时间6月21日，巴西南大河州首府阿雷格里港将疫情防控级别从二级橙色调回至最高级别红色，实施6月2日前执行的各项社会隔离措施。除小微个体经营商户、药店和超市可以限时经营外，停止其他所有商业活动。此外，市政监察人员还将对在公共场合与他人距离两米以内，或没有佩戴口罩的人员进行罚款。

中国留学生经历疫情变化

在南大河州联邦大学交换的中国留学生经历着疫情警戒的变化，不过，生活却未受到较大影响。出入银行、药店等公共场所强制要求佩戴口罩，小区大门外设置酒精装置，超市早间只为老年人及高危人群开放，路上通行的车辆和行人逐渐增加，一切看似都在慢慢回归原位。

自5月底起，巴西各地开始逐步恢复商业，圣保罗市正按照经济重启计划，分阶段逐步推进商业重启，商铺、购物中心、餐厅、酒吧、健身房、公园等场所已有限开放，商业重启推进，经济逐渐恢复。

巴西经济部长保罗·盖德斯周一表示，上半年主要面向亚洲的农业综合企业出口，使该国的经济免于遭受由新冠肺炎带来的更大冲击。盖德斯说：“农民们十分坚毅，他们保证了向中国、向亚洲的出口。”

中国助力巴西抗疫

新冠肺炎疫情发生后，中巴两国在抗疫领域加大了合作。援巴物资由中国运抵巴西，20多个中国省市及30多家中国企业向巴西捐赠包括呼吸机、防护服、检测试剂、病床等医疗物资。中国协助巴西在华采购了大批医疗设备，并组织多场两国医疗专家的在线交流。

中国驻巴西大使杨万明在7月23日接受央视专访时曾表示，中巴两国一直就抗疫保持良好合作，中方的援助得到了巴西社会各界的普遍赞许，特别是中国对加强国际抗疫合作的主张受到了巴西各界的广泛肯定。特别值得一提的是，目前中巴在疫苗研发领域也有非常好的合作，巴西政府和社会各界对中国在疫苗研发上的领先地位和科技实力都非常重视和认可，双方也签署了疫苗合作协议。巴西政府已经出台了刺激经济恢复发展的基建规划，中方也组织双方企业多次进行线上交流。相信双方基建合作将迎来广阔空间。

(责编：于洋、燕勐)