非洲观察丨非洲多国政党政要高度评价中国为全球抗疫提供支持和帮助

新冠肺炎疫情在非洲持续蔓延，目前确诊病例已经超104万。非洲各国执政党都面临稳经济、促发展、保民生的重任。在此背景下，中国积极同非洲政党开展交流，举办视频连线等活动，就疫情防控、脱贫攻坚、开展国际抗疫合作深入研讨交流。

日前，中国共产党同执政的塞拉利昂人民党围绕“发挥执政党领导作用，统筹推进疫情防控与经济社会发展”主题，共同举办为期4天的视频交流活动。该党总书记科罗马率包括多位内阁部长在内的20余名高级干部参加。科罗马总书记表示，无论是在埃博拉疫情暴发期间，还是在新冠肺炎疫情下，中国都是第一个向塞提供支持的国家，用行动诠释了“患难朋友才是真朋友”的真谛。中国共产党创新交往形式，分享抗疫经验，彰显对塞深厚情谊，为两国携手战胜疫情、开启疫后合作做出了贡献。

津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线全国主席穆欣古里表示，中国积极参与抗疫国际合作，分享抗疫经验，彰显了中国的大国责任担当。津民盟坚决反对将公共卫生问题政治化和借疫情对中国进行污名化，反对一切破坏国际抗疫合作的言行。

日前，中国同南非两国执政党以“统筹推进疫情防控和经济社会发展：中南执政党的探索与实践”为主题举行视频研讨会，就共同抗击疫情、有序推进复工复产以及脱贫攻坚等交流经验做法。南非非洲人国民大会（非国大）总书记马哈舒勒表示，中国秉持国际人道主义精神驰援世界，生动诠释了中国共产党的担当和情怀。南非非国大诚挚感谢中国共产党所提供的抗疫物资援助，愿充分学习借鉴中方抗疫经验做法，促进经济社会早日恢复发展。非国大希望与中国共产党进一步加强交往，为两国关系实现更大发展贡献力量。

埃塞俄比亚繁荣党总书记比纳弗日前表示，中国成功遏制了疫情蔓延，为国际社会提供了重要借鉴。埃塞繁荣党愿同中国共产党携手抗击疫情，维护人民身体健康，实现共同繁荣。

此外，突尼斯复兴运动主席格努希、莫桑比克解放阵线党也表示，赞赏中国积极开展疫情防控国际合作，认为这有助于国际社会早日取得抗击疫情的胜利。（总台记者 马培敏）

（来源：央视新闻客户端）

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