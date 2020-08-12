美媒：中美摒弃偏见努力合作的能力应长期存在

中国日报网8月11日电 《华盛顿邮报》10日报道称，特朗普政府禁止TikTok在内的一系列对抗中国的举动，似乎在于煽动仇华情绪，推卸其政府失败的责任，将中国作为2020年大选的靶子。然而，虽然仇华现象与中美关系一样久远，但上百年的经济互利与合作，一次又一次化解了对中国的歧视，避免升级为暴力。

虽然美国对中国和中国人的偏见是中美关系的长期特征，但在科技和贸易发展需要时，两国摒弃偏见并努力开展合作的能力也一样长期存在。

《华尔街日报》10日报道，在6月份当季，中国消费经济的回暖帮助许多美国公司抵消了美国国内销售额骤降所造成的损伤。美国一些最知名品牌的高管特别指出，原本会很艰难的三个月业绩已经因中国市场而挽回了一些损失。

斯凯奇首席运营官David Weinberg在7月下旬的财报电话会议上告诉分析师，中国提供了一种复苏、稳定、然后增长的模式。中国第二季度零售额的反弹势头比多数分析师今年早些时候给出的预期更为强劲。

报道指出，尽管中美之间的政治紧张局势日益加剧，但美国品牌在中国消费者那里几乎还未遭受商业影响，因而能够从中国的经济反弹中获益。

此前，华尔街日报曾在7日报道称，新冠疫情后中国成为美国企业避难所。

（来源：中国日报网）

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