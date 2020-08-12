美国要禁止疑似感染新冠公民及永居者回国？

美国政府一名高级官员10日证实，联邦政府正考虑把疑似感染新冠病毒的美国公民及拥有美国永久居留权的外国人挡在国门外。

相关规定尚未正式公布。率先报道此事的美国《纽约时报》说，总统唐纳德·特朗普最近数月以防控疫情为由禁止外国旅客入境，但美国公民及持“绿卡”的外籍人士除外，如今有意对这两个群体加以限制。已有美国民权组织指认此举违宪。

【“合理”怀疑】

这名官员当天告诉路透社，相关规定的文本尚未最终确定，仍有可能调整。依据规定，如果“有理由相信”美国公民和有永居权的外国人可能感染新冠病毒，美国政府将有权禁止其入境。

官员说，规定将由主导抗疫工作的美国疾病控制和预防中心发布。美国疾控中心发言人10日下午回应《纽约时报》说，需要获取更多与规定有关的信息。

《纽约时报》报道，白宫要求联邦政府部门11日前提交对新规草案的反馈意见，尚不清楚规定何时获批准或公布。路透社预期，白宫冠状病毒工作组本周不会着手推动新规实施，但这一日程有可能改动。

《纽约时报》推断，规定适用于美国机场和陆路全部入境口岸，预期将严重影响美国与墨西哥边境口岸人员往来。但规定似乎没有说明被禁止入境的美国公民和持绿卡者需要在国外滞留多长时间。

规定特别说明，墨西哥疫情严重，因而有必要对入境政策作出修改。规定提到，墨边境州奇瓦瓦主管卫生的官员近期因感染新冠入院治疗，两周后病亡。

【“借口”疫情】

《纽约时报》说，美国移民官员通常有充分权力以国家安全为由拒绝人员入境，但不清楚现行法律是否授权当局以控制传染病为由拒绝人员入境。尽管规定草案以大篇幅说明其合法性，法律专家仍质疑它可能违反美国宪法。

美国公民自由联盟分管移民权益项目的奥马尔·贾德瓦特发表书面声明说：“禁止美国公民进入美国违宪……特朗普政府以疫情为借口接连出台边境禁令，近期施加于儿童和寻求避难者身上，同时却在控制疫情方面彻底失败。传言中的规定将是又一个严重错误，今年以来我们已见证太多（这样的错误）。”

路透社报道，美国政府自疫情暴发以来出台一系列移民限制措施，包括暂停部分合法移民进程，允许边境管理部门不经正当程序便迅速驱离非法越境者。《纽约时报》说，特朗普政府多次试图封锁边境以抵御他口中的“威胁”，批准新规将是其一贯政策的升级。美国政府试图以防控疫情为由将这类行动正当化，在其他情形下，这些举措会被视作过分严苛。（海洋）（新华社专特稿）

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