韩美夏季联合军演或下周启动

韩国政府一名消息人士说，韩国和美国的年度夏季联合军事演习有望下周启动。

韩联社11日援引这名消息人士的话报道，由计算机模拟的指挥所演练有望于8月16日至28日举行。在那以前，韩美军方11日启动为期4天的危机管理人员演练。

韩国国防部拒绝确认联合演习开始时间。

韩国联合参谋本部发言人金俊骆（音译）在一场例行记者会上说：“在主要演习开始以前，联合参谋本部正在准备达到演练标准。”

受新冠疫情影响，今年春季的韩美联合军演已经无限期推迟。

往年的夏季联合军事演习通常从8月初开始。夏季联合军演是否要举行、如何实施一直颇受关注。两国先前决定推迟演习日期、缩小演习规模，原因是大批美军士兵无法在疫情期间赴韩。

韩联社报道，这轮夏季军演将评估韩军是否具备“完全作战能力”，以便为韩国收回战时作战指挥权做准备。

报道说，韩方寻求从美方收回战时作战指挥权。这一移交计划包含三阶段评估，2019年完成第一阶段评估、即初步作战能力。两国防长决定接下来启动第二阶段评估、即完全作战能力。韩国政府原打算明年完成第三阶段评估、即遂行任务能力。这样一来，韩方有望于2022年收回战时作战指挥权。

上世纪50年代初以来，韩国军队指挥权长期由驻韩美军掌握。1994年，韩国收回和平时期军事指挥权，没有收回战时作战指挥权。2014年10月，美韩商定将战时作战指挥权移交时间从原定的2015年推迟至2020年后。文在寅竞选韩国总统期间，承诺在任期内收回战时指挥权。

韩联社预估，鉴于疫情，今夏的联合军演恐难完成“完全作战能力”评估。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)