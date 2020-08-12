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G7峰会或延至美国总统选举后

2020年08月12日13:03  来源：新华网
 

美国总统唐纳德·特朗普10日说，他“更倾向于”11月总统选举后主办七国集团(G7)峰会，且依然有意邀请俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与会。

特朗普当天在白宫简报会上告诉媒体记者，美方尚未向与会方发出邀请函。受新冠疫情影响，峰会可能是线下会晤，也可能以视频连线方式举行。

特朗普说，他宁愿总统选举后再办峰会，好让“所有人能有更多时间想一想，毕竟这场会议非常重要”，而且他认为到那时气氛会“更好、更平和”。

G7由美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本七个工业化国家组成，成员国每年轮流出任主席国并主办年度峰会。欧洲联盟领导人通常也出席G7峰会。俄罗斯1997年加入后，G7成为G8；俄罗斯2014年将克里米亚地区并入本国领土后，被排除在这一集团之外，G8恢复成G7。

特朗普10日重申有意邀请G7以外国家与会，包括澳大利亚、印度、俄罗斯和韩国。不过，一些G7成员国和欧盟反对让俄罗斯重返峰会。

在简报会上回答是否邀请普京与会时，特朗普说后期会作决定，但他“肯定愿意邀请”普京。

特朗普最初计划今年6月在戴维营主办G7峰会，但5月时以疫情为由，建议把峰会至少延后到9月举行。

日本共同社报道，如果这名共和党籍总统11月3日落败于锁定民主党总统候选人提名的前副总统乔·拜登，不清楚届时他是否仍有意继续主持G7峰会。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)
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