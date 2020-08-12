特朗普记者会因白宫附近枪击中断

美国总统唐纳德·特朗普10日在白宫举行新冠疫情通报会时，突然由一名特工护送离开新闻简报室，在那里举行的疫情通报会一度中断。特朗普几分钟后返回，说白宫附近发生枪击，情况“得到控制”。

【短暂离开】

当天下午在白宫新闻简报室举行的疫情通报会开始仅几分钟，特朗普突然由一名身着黑衣的特工护送离开，没有说明原因。

路透社报道，美国财政部长史蒂文·姆努钦、白宫行政管理和预算局局长拉斯·沃特同样由工作人员护送离开。

新闻简报室的大门被锁上，大批记者关在房间内。

几分钟后，特朗普返回疫情通报会现场，说白宫附近发生枪击，执法人员朝一名携带武器的嫌疑人开枪，那名嫌疑人被送往医院，没有其他人受伤。

特朗普说，特工护送他返回椭圆形办公室。枪击发生后，白宫随即封锁。

媒体记者提问特朗普对这一事件是否感到震惊，他回答道：“我不知道，我看起来被吓到了？……世界一直是一个危险的地方，这并非什么独特的东西。”

特朗普继而赞赏特工处对事件的处置，称赞工作人员是“非常棒、最优秀的人”。“有特工处（的保护），我觉得非常安全，”他说，“如果有必要，一些非常棒的人会做好行动准备。”

【控制局面】

按照特朗普的说法，白宫外发生的枪击“得到控制”。由于距离白宫“相对较远”，枪击没有造成任何破坏。

特工处在社交媒体推特写道，“可以确认一名警官卷入发生在17街和宾夕法尼亚大道的枪击”。两名熟悉情况、不愿公开姓名的消息人士告诉美联社记者，枪击发生地距离白宫仅几个街区。

法新社报道，白宫以外情况平静，只有附近一部分街道遭封锁，一些警察和政府车辆聚集在17街和宾夕法尼亚大道的拐角处。

一名长期在白宫外示威的抗议者说，他大约下午5时50分听到枪声，紧接着有人尖叫。“是一名男子的声音……随后八九名男子跑过来，用他们的AR-15（型步枪）指着他（那名嫌疑人）。”

哥伦比亚特区消防局说，嫌疑人受重伤，可能伤势危重。

执法人员正在确认嫌疑人的动机，正在调查他是否患有精神疾病。特朗普在通报会上说，枪击可能和他没有任何关联。（包雪琳）（新华社专特稿）

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