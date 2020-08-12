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综合消息：贝鲁特多地举行活动悼念大爆炸事故遇难者

2020年08月12日10:51  来源：新华网
 

新华社贝鲁特8月11日电（记者李良勇）黎巴嫩首都贝鲁特多地11日举行活动，悼念日前发生的贝鲁特港口区大爆炸事故中的遇难者。

在靠近爆炸地点贝鲁特港口区的高速公路边，人们搭起一处简陋平台。大屏幕上亮起所有遇难者的名单，主持人逐一读出他们的名字。现场，不少人手捧遇难亲人的照片。人们点燃蜡烛，悼念逝者。其中一些人从外地赶来，参加悼念活动。

在一处居民区，人们手举印有失踪亲朋好友名字的牌子，祈祷奇迹出现。

在一些教堂等场所，宗教人士主持宗教活动，悼念遇难者。

在多处活动现场，不时奏响或唱响黎巴嫩国歌。

据黎巴嫩媒体报道，当晚6时08分，参加悼念活动的人们共同默哀一分钟。这一时间正是4日傍晚大爆炸发生的那一刻。

随后，许多人举着写有要求严惩肇事者或反对腐败等内容的条幅，从贝鲁特港口区附近步行前往大约一公里外的贝鲁特市中心。

在贝鲁特市中心，大量示威者继续举行示威活动，并与警方发生冲突。在遭遇3天示威后，黎巴嫩总理迪亚卜于10日晚宣布政府辞职。

贝鲁特港口区本月4日傍晚发生剧烈爆炸。黎巴嫩卫生部11日公布的最新数字显示，爆炸造成的死亡人数升至171人，6000多人受伤，另有三四十人仍下落不明。爆炸还造成约30万民众无家可归。

迄今，发生爆炸的具体原因仍不清楚。黎巴嫩政府在5日召开的紧急会议上曾表示，要求调查委员会5天内提交调查结果。应黎巴嫩总统奥恩要求，黎巴嫩政府在10日召开的特别会议上决定，把爆炸案调查工作移交给黎巴嫩最高司法机构司法委员会。

奥恩11日在社交媒体上发文，向遇难者的家人表示哀悼和慰问，同时承诺将“揭开一切真相”。他说，把案件移交给司法委员会“仅是第一步”。

(责编：艾雯、燕勐)
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