中国赴黎维和部队单批次清排雷场面积创新纪录

新华社贝鲁特8月11日电（孙帅）中国第18批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队扫雷官兵11日完成在黎最后一次扫雷作业，创造了单批次清排雷场面积突破一万平方米的纪录。

扫雷作业当天清晨在联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）划定的人道主义扫雷任务雷场进行。扫雷监督员郑洪亮带领4名扫雷作业手，分成两组同时进入最后2条作业通道。扫雷作业手严格按照联合国《扫雷标准作业程序》规定进行扫雷，于当天下午完成该雷场全部清排任务。

联黎部队地雷行动中心主管比拉尔在验收时说，中国维和扫雷官兵不惧艰险征战“蓝线”，担负着联黎部队最危险的任务，“联黎部队和黎巴嫩人民都非常感激你们的辛苦付出”。他表示，中国维和扫雷官兵已经在‘蓝线’执行扫雷任务14年，创造了扫雷“数量最多、速度最快”和‘零伤亡、零事故’的优异成绩，“是联黎部队最好的扫雷队伍”。

自去年5月底部署到黎巴嫩以来，中国第18批赴黎维和部队的扫雷官兵迄今累计清排作战雷场4个、疑似雷场1个、人道主义雷场1个，发现并销毁地雷1577枚，清排雷场面积总计达10427平方米。这是自2006年中国开始向黎巴嫩派出维和部队以来，中国维和扫雷官兵首次单批次清排雷场面积突破一万平方米。

中国第18批赴黎维和部队原定任务期一年，但受新冠疫情影响推迟两个多月轮换。

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