外交部：希望各方都能以实际行动坚持多边主义

新华社北京8月11日电（记者马卓言）针对七国集团有关世卫组织改革谈判的相关动向，外交部发言人赵立坚11日表示，世卫组织在应对疫情方面发挥着不可替代的中心协调作用，希望各方都能以实际行动坚持多边主义，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，不具名官员称，法国、德国已退出七国集团有关世卫组织改革的谈判，原因是不满美国在宣布退出世卫组织后仍试图主导有关谈判。意大利卫生部称，谈判仍在进行，但意方立场与法方、德方一致。报道称，美方原希望领导七国集团于9月推出上述改革路线图。中方对此有何评论？

赵立坚说，美方宣布退出世卫组织，是其奉行单边主义、退群毁约的又一例证。美方这一做法破坏国际抗疫努力，特别是给急需国际支持的发展中国家带来严重消极影响。明眼人对此都很清楚，国际社会也一致表示反对。

他说，作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对疫情方面发挥着不可替代的中心协调作用。支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命，这是国际社会的广泛共识。

“众人拾柴火焰高。”赵立坚说，“我们希望各方都能以实际行动坚持多边主义，加强和完善以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用，共同增加对世卫组织的正面影响力，抵消动辄毁约退群、大行单边主义的‘负能量’，共同打造人类卫生健康共同体。”

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