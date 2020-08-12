人民网>>国际

中国同上合组织举办民间外交视频研讨会

2020年08月12日10:14  来源：新华网
 

新华社北京8月11日电（记者王卓伦）上海合作组织睦邻友好合作委员会、上海合作组织秘书处、上海外国语大学和上海全球治理与区域国别研究院11日共同举办民间外交视频研讨会。

此次会议以“新冠疫情与上合组织民间外交的新议程、新举措、新方向”为主题，旨在夯实上合组织睦邻友好合作的社会基础。来自中国、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、蒙古国、阿塞拜疆和亚美尼亚的40多名专家学者参与探讨。

上合组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽说，新冠肺炎疫情发生后，上合国家守望相助、患难情真，以实际行动为国际抗疫合作贡献力量。睦委会联手企业向多个国家提供急需医疗物资、多次举办视频研讨会，以实际行动诠释“上海精神”和人类命运共同体理念。明年是上合组织成立20周年，各方应拉紧人文交流纽带，促进多领域友好合作。

上合组织秘书长诺罗夫表示，文化的丰富性、民族的多样性是上合组织开展民间外交的关键因素。当前疫情已成为上合组织活力和韧性的重要考验，上合国家利益高度依存，加强互信十分必要。当前最紧迫的任务是在全球和区域范围内克服政治对抗和保护主义，消灭借疫情政治化分裂人类社会的企图。

上海外国语大学党委书记姜锋说，大灾大难只会加深相互依赖而非相反，新冠肺炎疫情造成的认知隔离和信息扭曲应得到“纠正”，各方以互信夯实上合组织睦邻友好合作的社会基础，消解战略互疑和关系撕裂。

研讨会由上海全球治理与区域国别研究院院长杨成主持。会议期间，中方与塔吉克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚网签合作备忘录，商定加强民间团体协作，继续在文化、教育、学术、科技、卫生、旅游、媒体、体育、民间工艺、环境保护、青年交流等人文领域开展合作。

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved