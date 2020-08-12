中国同上合组织举办民间外交视频研讨会

新华社北京8月11日电（记者王卓伦）上海合作组织睦邻友好合作委员会、上海合作组织秘书处、上海外国语大学和上海全球治理与区域国别研究院11日共同举办民间外交视频研讨会。

此次会议以“新冠疫情与上合组织民间外交的新议程、新举措、新方向”为主题，旨在夯实上合组织睦邻友好合作的社会基础。来自中国、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、蒙古国、阿塞拜疆和亚美尼亚的40多名专家学者参与探讨。

上合组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽说，新冠肺炎疫情发生后，上合国家守望相助、患难情真，以实际行动为国际抗疫合作贡献力量。睦委会联手企业向多个国家提供急需医疗物资、多次举办视频研讨会，以实际行动诠释“上海精神”和人类命运共同体理念。明年是上合组织成立20周年，各方应拉紧人文交流纽带，促进多领域友好合作。

上合组织秘书长诺罗夫表示，文化的丰富性、民族的多样性是上合组织开展民间外交的关键因素。当前疫情已成为上合组织活力和韧性的重要考验，上合国家利益高度依存，加强互信十分必要。当前最紧迫的任务是在全球和区域范围内克服政治对抗和保护主义，消灭借疫情政治化分裂人类社会的企图。

上海外国语大学党委书记姜锋说，大灾大难只会加深相互依赖而非相反，新冠肺炎疫情造成的认知隔离和信息扭曲应得到“纠正”，各方以互信夯实上合组织睦邻友好合作的社会基础，消解战略互疑和关系撕裂。

研讨会由上海全球治理与区域国别研究院院长杨成主持。会议期间，中方与塔吉克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚网签合作备忘录，商定加强民间团体协作，继续在文化、教育、学术、科技、卫生、旅游、媒体、体育、民间工艺、环境保护、青年交流等人文领域开展合作。

(责编：艾雯、燕勐)