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埃及举行议会上院选举

2020年08月12日10:07  来源：新华网
 

8月11日，人们在埃及首都开罗一处投票站内排队准备投票。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

新华社开罗8月11日电（记者李碧念）埃及11日开始举行议会上院选举，787名政党提名候选人和独立候选人将角逐200个席位。

投票将持续两天，符合条件的6300万名选民可在全国范围内设立的1.15万个投票站进行投票，两万名法官将监督投票过程。

为防控新冠疫情，各投票站将执行严格的消毒措施，政府还将为选民发放口罩。

8月11日，人们在埃及首都开罗一处投票站外排队准备投票。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

埃及军方设立了专门的军事管制区，部署应急部队并在投票站附近设立检查站，以保证投票安全进行。

埃及驻外使领馆此前组织了有选举权的侨民进行投票，海外投票已在10日结束。

2014年，埃及新宪法规定埃及议会实行一院制，原本相当于议会上院的协商会议被废除。2019年，埃及议会通过了宪法修正案，决定重新设立议会上院。

8月11日，人们在埃及首都开罗一处投票站内准备投票。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

议会上院有权提议修改宪法一项或多项条款、起草社会经济发展总体规划、起草结盟和有关国家主权的条约等。

新设立的议会上院共设300个席位，议员任期5年，其中200个席位由政党提名候选人和独立候选人组成，另外100个席位由埃及总统指定。

此次投票结果将于19日宣布。

8月11日，人们在埃及首都开罗一处投票站内排队准备投票。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

8月11日，一名男子在埃及首都开罗一处投票站内投票。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

8月11日，一名男子在埃及首都开罗一处投票站内填写选票。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

8月11日，一名男子在埃及首都开罗一处投票站内填写选票。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

8月11日，一名男子在进入埃及首都开罗一处投票站时接受消毒。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

8月11日，一名女子在埃及首都开罗一处投票站接受体温检测。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

(责编：艾雯、燕勐)
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