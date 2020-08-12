外交习语丨习主席这些致电，彰显中国元首外交温度

贺电、慰问电、唁电……

8月以来，习近平主席多次向外方领导人致电，中国元首外交继续保持繁忙热络。哪怕距离遥远，中国对他国的境遇感同身受；尽管未能谋面，中方同各方深化友谊的意愿从未改变。

惟以心相交,方成其久远。在全球抗疫的特殊时期，习近平主席的致电外交传递着怎样的深情厚谊？我们一起来看——

深化跨越喜马拉雅的友谊

8月1日，习近平主席同尼泊尔总统班达里互致贺电，热烈庆祝两国建交65周年。

中尼友好交往源远流长。早在1600多年前，中国高僧法显、尼泊尔高僧佛驮跋陀罗互访对方国家，合作翻译了流传至今的佛教经典。中国唐代时，尼泊尔尺尊公主同吐蕃赞普松赞干布联姻，高僧玄奘到访释迦牟尼诞生地兰毗尼并留下珍贵文字记录。元代时，尼泊尔著名工艺家阿尼哥率工匠来华，主持修建了北京妙应寺白塔等宏伟建筑……

1955年中尼建立外交关系以来，两国各领域合作不断发展。去年，习近平主席和班达里总统实现互访，将两国关系提升为面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，中尼友好关系达到了全新高度。

2019年10月12日，国家主席习近平乘专机抵达加德满都，开始对尼泊尔进行国事访问。尼泊尔总统班达里在机场为习近平举行具有浓郁尼泊尔民族特色的欢迎仪式。新华社记者 高洁 摄

互尊互信的好朋友、互惠互利的好伙伴、互学互鉴的好邻居、互帮互助的好兄弟——习近平主席曾以四个“好”字道出中尼两国人民梦想相通、命运相连的深情厚谊。

人们不会忘记，2008年中国汶川地震后，尼泊尔政府和人民踊跃捐款捐物；2015年尼泊尔地震后，中国第一时间伸出援手，倾力帮助尼方灾后重建。

患难见真情。在中国疫情防控最困难的时刻，尼方通过各种方式表达支持；中方同样在尼方抗疫困难之时，向尼捐赠医疗物资、协助尼方在华采购、推动举办视频交流会，向尼泊尔抗击疫情提供帮助。

“我高度重视中尼关系发展，愿同班达里总统一道努力，推动两国关系不断向前迈进，为两国人民带来更大福祉，为地区稳定和发展贡献积极力量。”习近平主席在贺电中说。

表达对黎方的诚挚慰问

当地时间4日傍晚，黎巴嫩首都贝鲁特港口区发生剧烈爆炸，造成大量人员伤亡。

5日，习近平主席就这一重大爆炸事件向黎巴嫩总统奥恩致慰问电，代表中国政府和中国人民对遇难者表示深切的哀悼，向伤者和遇难者家属致以诚挚的慰问。

2020年8月8日，媒体记者在被炸毁的黎巴嫩贝鲁特港口区采访。贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，迄今爆炸已造成158人死亡、6000多人受伤，另有数十人下落不明。爆炸还造成约30万民众无家可归。 新华社发（比拉尔·贾维希 摄）

在他国遇到困难时，中国绝不会袖手旁观。这是一个负责任大国的担当，是对人类命运共同体理念的坚定践行。

5日当天，中国政府启动人道主义援助应急响应机制。国家国际发展合作署随后介绍，中方将根据黎方急需，尽快向黎政府提供紧急人道主义援助，帮助黎方开展伤者救治和流离失所者安置等工作。

9日，中国政府中东问题特使翟隽宣布，中国将向黎巴嫩提供援助，用于支持黎方救治爆炸中的受伤民众，并向蒙受巨大损失或流离失所的家庭提供援助。

巩固和发扬中越传统友谊

8日，中共中央总书记、国家主席习近平向越共中央总书记、国家主席阮富仲致唁电，对原越共中央总书记黎可漂逝世表示沉痛哀悼。

黎可漂是越南党和国家老一辈杰出领导人，也是中国党和人民的亲密同志和朋友，为推动中越关系发展作出过突出贡献。

2020年6月8日，在广西东兴口岸，一批越南货车在排队候检，准备通关。 新华社发（林珉正 摄）

正是在中越老一辈领导人亲手缔造和精心培育下，中越传统友谊不断发展、开花结果。

互相作为友好邻邦和重要伙伴，中越是具有战略意义的命运共同体。在争取国家独立和民族解放的斗争中，中越并肩战斗、相互支持，结下了深厚友谊。在推进富有各自特色的社会主义建设事业中，中越相互学习、相互帮助，培育了丰硕成果。

习近平主席在唁电中指出：“中方高度重视巩固和发扬中越传统友谊，愿同越方一道，增进政治互信，加强团结合作，推动中越两党两国关系和各自社会主义事业不断取得新的更大发展。”

传递对白方的良好祝愿

10日，习近平主席致电卢卡申科，祝贺他再次当选白俄罗斯共和国总统。

说起白俄罗斯，这一东欧国家有着不少让人津津乐道的“中国故事”。它是“一带一路”国际合作的重要节点国家，由两国领导人共同确立的中白工业园项目已发展成为共建“一带一路”的样板工程之一，它还是首批报名参加首届中国国际进口博览会的国家之一……

2019年4月25日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见白俄罗斯总统卢卡申科。 新华社记者 燕雁 摄

新冠肺炎疫情发生以来，中白两国同舟共济、守望相助，彰显出深厚情谊，体现了中白关系的高水平和特殊性。

“我高度重视中白关系发展，愿同卢卡申科总统携手努力，共同推进中白全面战略伙伴关系，开拓两国各领域互利合作新局面，为两国和两国人民创造新福祉。”习近平主席在贺电中这样强调。

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