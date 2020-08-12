原标题：拜登提名美联邦参议员哈里斯为民主党副总统候选人

8月11日，已锁定美国民主党总统候选人提名的美前副总统拜登提名联邦参议员卡玛拉·哈里斯为其总统竞选搭档。 这是卡玛拉·哈里斯在美国佛罗里达州迈阿密参加2020年美国总统选举民主党竞选人初选第一轮辩论后接受采访的资料照片（2019年6月28日摄）。 新华社记者刘杰摄

新华社华盛顿8月11日电（记者徐剑梅 邓仙来）已锁定美国民主党总统候选人提名的美前副总统拜登11日提名联邦参议员卡玛拉·哈里斯为民主党副总统候选人。这是美国历史上首次有黑人和亚裔血统的女性获得美国主要政党的副总统候选人提名。

拜登当天在社交媒体上宣布了这一决定，他称赞哈里斯是一名“为小人物而战的斗士”和美国“最优秀的公职人员之一”。他同时通过手机短信和电子邮件向支持者发布这一消息。

拜登竞选团队表示，拜登和哈里斯将于12日在拜登的家乡州特拉华州共同亮相并发表讲话。

哈里斯1964年10月出生于加利福尼亚州奥克兰，她的母亲是印度移民，父亲是牙买加移民。哈里斯曾在旧金山地区长期从事地方检察官工作，2010年当选加州州检察长，2016年当选加州联邦参议员。2019年1月，她宣布参加民主党总统预选，当年12月因资金短缺宣布退选。

2020年美国民主党全国代表大会定于8月17日至21日举行，主要议程包括通过民主党党纲（竞选纲领）、总统和副总统候选人提名以及候选人发表接受提名演讲。受疫情影响，此次代表大会多数活动将转“线上”进行。

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