国际观察：德国社民党为何急于提名总理竞选人

肖尔茨推特截图（照片居中者为肖尔茨）

人民网北京8月11日电 （张丽鸥、张悦、实习生彭孔翎）当地时间8月10日，德国社会民主党（SPD）率先推出本党总理候选人——副总理兼财政部长奥拉夫·肖尔茨（Olaf Scholz）。然而此举被认为是一种造势行为，鉴于社民党目前支持率低下，肖尔茨当选希望渺茫。

肖尔茨本人当日发推表示：“经社民党两位主席诺贝特·瓦尔特－博尔扬斯和萨斯基亚·埃斯肯提议，党内一致推选我为总理候选人。我期待作为这个强大团队中的一员参与到这场精彩、公平且成功的竞选中。”

社民党党主席之一萨斯基亚·埃斯肯在媒体发布会上表示：“我们想要找到一个既有务实的政府领导经验，又有过硬的危机处理能力和前瞻眼界的候选人。奥拉夫·肖尔茨就是这样一个有能力并且有决心为了德国的社会民主政治奋斗的人。”

社民党另一位党主席诺贝特·瓦尔特－博尔扬斯认为肖尔茨不仅拥有坚实的民主基础，还是一位成功的危机处理专家，危机处理能力是联邦总理最重要的能力之一。

自2018年担任财政部长以来，肖尔茨的支持率一直很高。在新冠疫情期间，他的人气也进一步上升。他力推联邦政府出台二战以来最大规模的经济援助计划，并两次追加财政预算，创下德国举债规模新纪录。

但在社民党内部，他是一个比较有争议的角色。许多人指责他因为缺乏勇气，没有追究与“Cum-ex”税务欺诈计划有牵连的银行，也没有发现和及时阻止Wirecard会计丑闻。

对于肖尔茨提名总理候选人一事，德国政界反响不一。

社民党成员、德国外交部长海科·马斯在推特上表示了对肖尔茨的支持：“我们在身后挺你。” 德国电视二台今日新闻节目主编伍尔夫·施密泽评论称：虽然肖尔茨现在来看胜算并不大，但他是唯一有内阁经验的候选人。

作为联盟党总理候选人之一，现任基民盟主席弗里德里希·梅尔茨认为肖尔茨并不适合做社民党的总理候选人。有意竞选下一任基民盟主席的诺伯特·洛特根称，推选肖尔茨的做法是“不可信的策略性解决方案”。

巴伐利亚州长兼基社盟主席马库斯·索德尔对此事表示批评，因为疫情当下，选举之争不该这么早就开始，“在这个时间点提名总理候选人非常不利于联邦政府内部合作”。

就社民党提名肖尔茨为总理竞选人一事，记者电话采访了同济大学德国研究中心主任郑春荣教授。他表示，对于肖尔茨获得提名，“既意外，又不意外”。“意外”的原因，一是目前距离2021年大选为时尚早，没有想到社民党如此急于抛出候选人；二是肖尔茨本人早前社民党主席竞选中失败，他在党内都无法获得足够信任，竞选总理时或将更加困难。

郑春荣分析，恰恰是这两点因素，体现出了社民党此番的“策略”。一是先于其他党派高调推出竞选人，意图争得舆论先机，博取大众关注；二是，肖尔茨属于务实的实干派，作为财长在应对疫情中获得了民众好感。肖尔茨左偏中的立场也有利于拉拢务实的中间派的选票。“如果将这两点放在一起观察，那么肖尔茨走上前台也就不再令人意外了”。

不过，对于社民党的竞选前景，郑春荣并不看好。他表示，社民党近年来的支持率持续走下坡路，此番隆重推出肖尔茨，是希望借他个人形象提振得票率，实属无奈之举。

据了解，在本月6日的最新民调中，社民党仍仅有15%支持率，落后联盟党（38%）和绿党（18%）。郑春荣预测，社民党2021年胜选组阁的机会将非常渺茫。

在对明年德国大选进行展望时，郑春荣认为大概率会出现联盟党和绿党组阁。尽管联盟党此前在地方选举出现一些挫折，但得益于默克尔政府在疫情应对和经济复苏等方面取得的成效，支持率已经回升。另外，从德国政局的整体来看，也需要联盟党这样的大党坐镇，避免政坛“失稳”。郑春荣还强调，在讨论竞选总理问题之前，基民盟首先要解决党主席空缺的问题。

郑春荣最后表示，鉴于德国在后默克尔时代大概率依然是联盟党牵头执政，德国政府的对华政策将总体保持稳定，中德关系继续在高水平上向前发展值得期待。

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