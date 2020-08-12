中哈两国专家在线讨论新形势下中国与中亚关系发展

人民网努尔苏丹8月11日电（记者 周翰博）8月10日，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所和哈萨克斯坦中国研究中心共同主办的“新形势下的中国与中亚”研讨会以视频会议形式举行。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志表示，对中亚国家而言，2021年是一个重要的年份，届时多国将迎来独立30周年纪念日。“我们相信，中国与哈萨克斯坦等中亚国家的战略伙伴关系将更加稳固。” 受新冠肺炎疫情影响，本地区的粮食安全、能源安全、金融安全以及各类亟待解决的社会问题日益突出，各方应携手应对这些挑战和问题。

哈萨克斯坦中国研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃表示，今年7月建立的“中国+中亚五国”外长会晤机制有效促进了中国与地区多国整体关系的提升。在一系列重大国际问题上，中国与中亚国家有相同或相似的立场，有共同的关切、共同的挑战和共同的利益。中亚地区的发展、繁荣和安全有利于中国的发展，有利于各方共建“一带一路”倡议。

哈萨克斯坦中亚地区安全与合作研究所所长沙夫卡特·萨比罗夫表示，中国率先战胜新冠肺炎疫情，并成功将经济带入正轨是不争的事实。然而，这个事实却引起美国以及其他个别国家的激烈反应。“中亚多国的专家和学者十分关心中美关系发展。”

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