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美机场随身行李检出持枪率为去年同期三倍

2020年08月12日08:10  来源：新华网
 
原标题：美机场随身行李检出持枪率为去年同期三倍

　　美国运输安全局10日说，虽然机场客流量因新冠疫情大幅下滑，但机场安检口7月检出的旅客持枪比例激增，三倍于去年同期。

　　运输安全局说，全美机场客流量7月同比下降75%，但安检人员在旅客随身携带的行李中共检出超过300支枪，相当于平均每100万名受检旅客查出大约15.3支枪。相比之下，去年同期这一数字为5.1。另外，随身行李检出的枪支中大约八成已经装上子弹。

　　亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场是全球最繁忙机场之一。数据显示，那里的安检人员7月共计从旅客随身行李中查出27支枪，日均接近1支。

　　依据美国相关法规，机场旅客托运行李可放入按规定包装好的枪支。在机场违规携带未装子弹的枪支面临至少2050美元（约合1.4万元人民币）罚款，携带装上子弹的枪支面临至少4100美元（2.85万元人民币）罚款。

　　运输安全局数据显示，美国机场安检口去年在旅客随身行李中共查出4432支枪，比上一年增加5%。

　　运输安全局局长戴维·佩科斯克在声明中说，旅客们必须明白“飞机客舱内禁止携带枪械”，以免加重安检人员负担。

　　美国有线电视新闻网10日报道，运输安全局6万名员工中，超过1500人新冠病毒检测呈阳性。运输安全局出于旅客和工作人员健康考虑，已调整安检流程。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、燕勐)
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