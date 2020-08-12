美国众多高校遭遇财务难题

近来，受政府资助减少和新冠肺炎疫情等影响，美国众多高校正面临新生减少特别是国际学生入学人数下降，以及各类校园经营收入骤减的财务困境。为了缩减开支，许多高校不得不裁减员工、削减教学规模。

乔治·梅森大学是位于弗吉尼亚州费尔法克斯县的一所公立研究型大学。据《华盛顿邮报》报道，该校校长格里高利·华盛顿透露，由于入学人数锐减、开展线上授课带来额外成本以及经营收入减少，该校预计将出现7000万至1.25亿美元的预算缺口，面临极大财务困难。

乔治·梅森大学的困境绝非个案。不久前，美国教育理事会主席特德·米切尔在一份声明中指出，美国高等教育机构将至少需要1200亿美元资金，以应对疫情造成的损失，以及新学期开学所面临的额外成本。另据美国学院和大学协会对超过100所美国高校进行的一项最新调查，1/3的受访高校表示，预计2020—2021学年入学人数将至少下降5%，有10%的受访高校预计收入损失将超过15%。《纽约时报》预计，今年秋季美国高校的国际学生将锐减25%，造成230亿美元的经济损失。

《纽约时报》分析称，近年来，美国高等教育界一直在艰难应对政府资助减少和入学人数下降的问题，疫情加剧了高校财务脆弱性。有学者分析指出，部分美国高校甚至可能会在此轮危机中“彻底消失”。纽约大学市场营销学教授斯科特·加洛韦在收集并分析了437所美国高校的学费、捐赠基金、国际学生占比等各类数据后指出，近90所高校将面临彻底消失的危险。

《波士顿环球报》报道指出，哈佛大学等极少数知名学校可以利用捐赠基金应对冲击，但绝大多数高校没有类似渠道。

威廉玛丽学院研究高等教育成本问题的经济学教授戴维·费尔德曼表示，为了应对困境，不同类型的美国高校纷纷缩减经营规模、削减人员。《纽约时报》报道说，全美高校的教职员工有400万，其薪资占高校预算的70%，这使得他们成为校园财务“节流”的重点。

《高等教育纪事报》发现，目前全美已有超过5万名高等教育行业的员工被解雇或被要求停薪休假。加州大学伯克利分校校长在一封公开邮件中指出，将采取鼓励退休、自愿离职和重新调配教职人员等方式，弥补该校因疫情造成的3.4亿美元损失。

（本报华盛顿8月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 16 版）

(责编：马昌)