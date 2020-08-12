非洲自贸区建设助推经济复苏（国际视点）

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一年多来，非洲自贸区建设在挑战中稳步推进。分析认为，在非洲各国刺激经济复苏政策空间有限的背景下，进一步推进覆盖54国、12亿人口的非洲自贸区建设，可为非洲国家战胜疫情、重振经济注入新动力。

世界银行近日发布报告称，如果非洲大陆自由贸易协定全面履行，到2035年非洲将获得近4500亿美元实际收益。报告预计，到2035年，非洲地区总出口量将增加近29%，其中区域内出口将增长逾81%，对区域外国家出口将增长19%。专家普遍认为，非洲自贸区建设的推进将释放出巨大潜力，有望助推地区经济加速恢复。

自贸区建设在挑战中稳步推进

2019年7月7日，非洲自贸区在第十二届非盟特别峰会上正式宣布成立。受疫情等因素影响，非洲大陆自由贸易协定未能按原计划于今年7月1日起正式实施，将推迟至2021年1月。尽管如此，一年多来，非洲自贸区建设仍在稳步推进，取得一定成果。

目前，非盟55个成员国中，除厄立特里亚外，已有54个国家签署非洲大陆自由贸易协议，其中南非、埃及等30个成员国的立法机构已批准协议。自贸区建设在运行细节上取得部分突破。今年1月，非洲自贸区用于监测和消除非关税壁垒的网络报告平台正式上线；3月，非洲自贸区首任秘书长韦姆凯莱·梅内在非盟总部宣誓就职；6月，非洲抗疫医疗物资网络采购平台正式启动，这一平台将着力解决防疫物资短缺和供应安全问题，助推非洲自贸区建设，为非洲企业提供新的发展机遇；7月，非盟联合非洲电子贸易集团启动电子商务平台Sokokuu，推动非洲电子商务发展。

据报道，各方将在框架协定下按三个阶段继续展开谈判。第一阶段主要侧重商品贸易、服务贸易和争端解决机制，第二阶段围绕投资、竞争政策和知识产权相关议题，第三阶段包括电子商务等。目前，谈判已转到线上进行。第一阶段谈判，各方尚未就货物原产地规则、关税减让表等关键议题达成共识。

有专家认为，当前非洲大陆区域贸易增长仍面临制造能力薄弱、物流效率低下、经济多样化程度不足，以及与关税有关的贸易成本高昂等诸多问题，但是非洲国家有着强烈的政治意愿推动建设自贸区。韦姆凯莱·梅内指出，“虽然自贸协定的实施被推迟，但自贸区建设在面对各种挑战中稳步推进。非洲各国领导人具有推进落实自贸协定的坚定决心，非洲所有国家都已认识到经济一体化的重要性。”

为地区经济恢复注入更多动力

眼下，疫情对非洲经济造成严重冲击。根据非洲开发银行最近发布的报告，今年非洲经济可能萎缩1.7%至3.4%。专家普遍认为，尽管面临重重挑战，非洲自贸区建设将为地区国家渡过疫情难关、经济恢复注入更多动力。

联合国经济委员会执行秘书薇拉·松圭近日表示，“自贸区建设可以助力非洲缓解疫情带来的经济冲击。非洲自贸区在加速非洲经济一体化、促进经济复苏和可持续发展等方面将发挥更大作用。”松圭说，非洲应着力促进工业化发展，实现部分产业本土化，在非洲大陆内部不断扩大生产和消费，壮大私营经济等，实现非洲经济可持续发展。

世界银行的最新研究报告显示，非洲自贸区将助力非洲国家融入全球经济、减少贫困和促进包容性发展。如果自贸协定得到有效落实，到2035年非洲将获得近4500亿美元实际收益，这些收益将来源于关税降低、非关税壁垒减少和贸易便利化措施带来的交易成本降低，以及非洲制造业和工人获得的更多机会。

世界银行非洲首席经济学家阿尔伯特·泽法克表示，实施自贸协定将使工人工资增加近10%，地区总出口量将比之前大幅增加。受此积极影响，到2035年，非洲地区将有3000万人有望摆脱赤贫状态，6800万人摆脱中等程度贫困。

不少经济学家表示，一个更加开放的非洲市场意味着更多、更大的合作机遇，随着非洲自贸区建设不断推进，未来地区国家在基础设施、电信、农业和能源等多个领域将涌现新的投资机会。

韦姆凯莱·梅内认为，加快推动非洲自贸区建设是非洲经济尽快走出疫情阴影、实现复苏的“一剂良药”。“我们已经有了一个非常好的开始。现在，非洲大陆的贸易和投资已经有了一套共同的规则。在保护主义盛行的当下，非洲国家正积极推进自贸区的一体化建设，努力降低关税、减少贸易壁垒。尽管遭遇各种困难，非洲正用坚定行动一步步实现过去被视为不可能的各种目标”。

中非经贸合作迎来更大发展机遇

分析认为，非洲自贸区将极大扩展市场容量，促进贸易和投资便利化，提升区域内各国生产力和竞争力。中非经贸合作在非洲自贸区框架下，也将迎来更大的发展机遇。

在尼日尔的荒漠中，通过管道进入中尼合资炼厂的原油正变成汽油、柴油和化工原料；在肯尼亚，中企修建的蒙内铁路将大批急需的抗疫物资、粮食、生活必需品运往内陆；埃塞俄比亚的东方工业园，正源源不断地为市场提供建材、鞋帽、纺织服装等产品。近10年来，中国一直是非洲最大的贸易伙伴，在设施联通、贸易便利、产业促进等方面积极采取行动。共建“一带一路”同非洲自贸区建设紧密对接，实现更多的早期收获，并为非洲加强互联互通、改善营商环境、提升贸易水平提供更多支持。

中方积极支持非洲大陆自由贸易区建设。据2019年的统计数据，经中国商务部备案的25个在非经贸合作区吸引超过430家企业入驻，累计投资超过66亿美元，雇用外籍员工4万人，累计上缴东道国各种税费近10亿美元。这些企业不仅填补了当地产业空白，相当一部分还成了当地的行业龙头，带动东道国的工业经济发展。这些合作区为非洲自贸区建设与发展打下坚实基础。

肯尼亚学者、世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉认为，中国进入非洲，促进了非洲商品市场的多样化。中非合作正在改变非洲制造业，降低非洲对区域外贸易的严重依赖，让非洲人更多消费非洲产品，这成为促进自贸区建设与发展的动力。

基础设施的互联互通是加快非洲自贸区建设的重要推动力。联合国非洲经济委员会能源、基础设施和服务处主任利辛吉表示，“如果想充分享受非洲自贸区带来的好处，就需要发展区域基础设施，需要通过共建‘一带一路’引入包括中国在内的所有合作伙伴。共建‘一带一路’的合作成果已经为非洲经济一体化带来许多好处，例如亚吉铁路与蒙内铁路。非洲自贸区建设将为非中合作开辟新的前景。”

（本报约翰内斯堡8月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 16 版）

(责编：马昌)