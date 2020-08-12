阿联酋重视青年人才培养

近日，阿联酋宣布启动青年经济学家计划，拟招募50名青年学员，开展为期3个月的培训课程，包括技术研讨会、实地考察、与企业家交流等项目，帮助他们掌握经济领域所需知识和技能，推动其赴国际组织任职，培养经济领域的“未来领导者”。

该项目由阿联酋联邦青年管理局推出，并与当地和国际20多个机构合作进行。阿联酋联邦青年管理局总干事赛义德·纳扎里表示，该计划是阿联酋青年人才培养规划的组成部分，为青年深入参与经济发展提供平台，有利于推动阿联酋建设可持续的知识驱动型经济。

阿联酋人口结构较为年轻， 为了充分释放年轻人口的潜能，阿联酋政府注重建立系统、战略性的培训体系，通过多种措施为青年成长创造机会。这些措施包括为青年提供教育机会、在创业领域提供支持、提供工作和职业培训、制定青年赋权战略、建立各种青年领导力计划等。2018年， 阿联酋政府向教育部门拨款104亿迪拉姆（约合28.3亿美元），同时出台“2020教育”战略等多个教育领域发展规划。2019年，阿联酋内阁决定加大青年参与政府和企业高层事务的比重，规定政府、公共机构和企业高层必须至少包括一名30岁以下青年。阿联酋联邦青年管理局负责制定全国青年活动年度计划，鼓励并促进青年充分发挥才华，投身经济社会发展的重要领域。今年，阿联酋多部门合并成立文化与青年部，设两名部长，加大青年事务发展力度。

一系列政府和社会培训项目也为阿联酋青年就业、创业等提供支持。阿联酋基金会和阿拉伯青年中心定期开展人才培训，内容涵盖经济、信息技术、媒体等领域，旨在将阿联酋打造成为阿拉伯青年人才的孵化中心和基地。例如，阿拉伯青年传媒领袖计划已连续开展4年，以培养媒体专业人才为目标，帮助青年媒体人士拓展数字媒体、媒介管理等职业技能，应对传媒行业的转型和挑战。

阿联酋阿布扎比王储穆罕默德表示，科学技术和国民素质是阿联酋保持竞争力的基本支柱，未来政府将更加重视培养青年人才，提升其专业技能，丰富其行业经验，增强阿联酋青年参与国家发展的能力。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 17 版）

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