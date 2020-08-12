西班牙推动数字化转型

近日，西班牙政府宣布推出“西班牙数字2025”计划。未来5年内，西班牙将投入1400亿欧元用于全面数字化转型，充分利用新科技带来的发展机遇，推动经济重启和恢复，缩小社会贫富差距。

该计划涵盖了10个主要改革目标，包括提高国家数字连通性，实现高速网络覆盖全国人口；有效利用无线电频谱资源，加快5G网络部署及应用；增强劳动者数字技能培训，使80%的劳动力具备基本数字技能；推动公共管理部门和企业的数字化转型，实现50%的公共服务可以通过手机应用进行，中小企业至少25%的营业额来自电子商务等。此外，该计划还希望通过加快农产品生产、健康和旅游等行业生产模式的数字化，在5年内使该国二氧化碳排放量减少10%。

据西班牙国家统计局近日公布的数据，今年第二季度西班牙经济萎缩18.5%。有专家认为，这暴露出西班牙经济对旅游等行业的过度依赖，数字化转型计划有利于推动数字经济发展，提升创新力和竞争力。西班牙首相桑切斯表示，这一计划是西班牙经济复苏的“战略支柱之一”，有助于创造更多就业机会，提高生产力和拓展外部市场。

欧盟6月发布的《2020数字经济与社会指数》报告显示，西班牙数字经济与社会指数在欧盟国家排名第十一位，其中在数字连通性和数字化公共服务领域位居欧盟前列。短板是人力资源，在欧盟仅排名第十六位，低于平均值。据统计，目前西班牙近一半企业在雇用数字技能人才时会遇到困难。因此，政府需要加强数字化教育，提升劳动者的数字技能以适应市场的迫切需求。

数字化教育的推广需要配套的网络等数字设施。在居家隔离措施实施前，西班牙仅一半学校有数字化学习平台，且存在明显地区差异。因此，该计划的重点目标之一是进一步提升该国的数字连通性，缩小城乡间数字鸿沟，让贫困家庭也能获得数字化教育。西班牙政府近日宣布的一项职业培训计划增加了大量与数字化等新技术有关的培训课程，包括智能制造、工业数字化维护等。未来还将推出3D打印、5G、人工智能和大数据等领域的课程。

西班牙的数字转型计划与欧盟委员会此前公布的一系列数字化转型规划一致，首批200亿欧元公共投资中有150亿欧元来自于欧盟复苏基金。转型计划也号召私营部门广泛参与。“西班牙推动数字化转型的最大优势在于拥有欧洲最好的网络设施之一。截至去年8月，西班牙电信的光纤网络覆盖了全国70%的地区，目标是到2025年实现全覆盖。”西班牙电信公司主席阿尔瓦雷斯—帕莱特表示，数字化转型是实现社会包容性发展的动力，西班牙电信等企业愿积极参与并推动西班牙的数字化进程。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 17 版）

(责编：马昌)